Bagnaia: "Siento mucho dolor en el hombro, el cuello y la clavícula"

Pecco Bagnaia ha sido el gran protagonista de la jornada del jueves en Misano. El vigente campeón del mundo llegó a uno de sus circuitos de casa dispuesto a disculparse con Alex Márquez, después de dejar caer que el español le tiró a propósito hace siete días en la carrera larga de MotorLand Aragón.

Tras ello, toda una declaración de intenciones y cuyo guante también recogió el #73, reconociendo por su parte algunos errores, el italiano compareció en la primera rueda de prensa del fin de semana para explicar más sobre lo ocurrido en España y cómo llega a este Gran Premio de San Marino, con el objetivo de recortar la desventaja de 23 puntos que ahora le separa de Jorge Martín.

"En primer lugar, quiero disculparme con Alex por las palabras salidas de tono que pronuncié en las entrevistas postcarrera", empezó reiterando Bagnaia en su primera intervención en la conferencia. "Estaba muy enfadado en ese momento, y mirando la telemetría incluso empeoraba la cosa, desde mi punto de vista. En cualquier caso, me pasé. Mis declaraciones fueron demasiado fuertes. No quería decir que me tiró a propósito. Su defensa fue un poco agresiva, es lo normal cuando estás peleando por el podio. Sigo pensando lo mismo de la acción, tengo mi propia perspectiva de lo que sucedió, pero me pasé. El enfado hace que digas algo que no piensas. Él vino a la oficina a disculparse por lo sucedido. Somos dos pilotos y tenemos dos perspectivas distintas, todo es respetable".

Sobre cuándo se dio cuenta de que debía pedir disculpas al de Cervera, el #1 sostuvo que ya el mismo día se empezó a arrepentir: "En la misma tarde del domingo de Aragón, cuando me noté más calmado y con menos enfado, y estaba reflexionando sobre lo que acababa de decir, me di cuenta de que era lo normal, que Alex no lo había hecho aposta".

En cuanto a físico, el piamontés volvió a decir que no llega a tope a Italia, como ya le pasó en 2023, citando varios dolores bien identificados: "A nivel físico, no me encuentro al 100 por 100. Siento muchísimo dolor en el hombro, en la zona del cuello y de la clavícula. Trataremos de estar preparados. Es mi gran premio de casa, y siempre es fantástico disputar la carrera delante de la afición. Hago millones de kilómetros aquí cada temporada, así que seguro que estaré preparado".

"A nivel de condiciones físicas, pues no son las mejores, sinceramente. No siento toda la movilidad que desearía en el cuerpo, pero es normal. El impacto fue muy importante. Tuve el peso de 170 kilos sobre mi cuerpo, y cuando golpeé sobre el asfalto fue una caída muy aparatosa. No se me ha roto ningún hueso, por suerte, pero los músculos y los ligamentos están sufriendo un poco", siguió.

En cuanto a la pelea por el título, Bagnaia dará el máximo para recuperar puntos o para minimizar daños si le toca perder, aunque aún quede camino para que la batalla se aclare tras el triunfo de Marc Márquez en Aragón: "Todos los fines de semana son importantes. Llegamos a Aragón con tres puntos de ventaja y salimos a 23. Sinceramente, fue una grandísima pérdida. Será muy importante cuadrar las cosas y hacer un buen trabajo este fin de semana. Trataré de dar el máximo. Si es posible recuperar algunos puntos, trataré de dar el máximo para lograrlo. Pero si toca perder, trataré de reducir la merma en lo posible. Al final, no tienes que pensar en que haya muchos pilotos en la lucha por el título. Creo que todo se reduce a cuatro, y que cuando queden cuatro o cinco grandes premios para el final entenderemos mejor la situación".

Por último, el de Ducati analizó el hecho de que vaya a haber dos grandes premios en Misano, este finde y dentro de 14 días por la cancelación de India y Kazajistán: "Pienso que dos fines de semana en un mismo circuito es peor para todos. En el segundo, iremos al límite desde el FP1. Partiremos con el neumático equivocado, porque necesitas dos, y nos costará muchísimo. Ya estaremos arriesgando al límite y querremos superar el fin de semana anterior. Así que creo que superaremos el límite, querremos excederlo. Pienso que eso será complicado para todos. Lo bueno es que estoy en casa, y que conozco el circuito al dedillo. El segundo GP será mejor para mí a nivel físico, pero no es fácil para nadie tener un doblete", remachó.