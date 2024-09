Martín: "Ganar en Misano el año pasado fue como dar un puñetazo encima de la mesa"

Jorge Martín supo nadar y guardar la ropa en Aragón hace una semana para llevarse, en medio del festival de Marc Márquez, dos segundos puestos que le catapultaron al liderato del campeonato hasta los +23 puntos sobre el bicampeón Pecco Bagnaia. Una distancia que contrasta con la que tenía, en contra, el año pasado a estas alturas del campeonato. En 2023, en el GP de Catalunya, tras la Sprint, Pecco lideraba con +66 puntos, tras la carrera del domingo y después del siguiente gran premio, en Misano, Martín recordó 30 puntos iniciando una remontada que le llevó a pelear por el título hasta final de temporada, aunque sin poder rematarlo.

Este año, el de Pramac llega al Circuito Marco Simoncelli con una ventaja que no es, ni mucho menos, definitiva, pero sí interesante.

"Es fantástico estar aquí de nuevo después de lo que vivimos el año pasado, pero eso ya es pasado. Desde entonces ha ido subiendo el nivel de competición y siento que cada vez voy mejorando, pero también el resto mejora y es difícil", valoraba Martín en la previa del Gran Premio de San Marino.

"Para Pecco y para Enea será un buen fin de semana, entrenan mucho aquí, dan muchas vueltas, pero para nosotros también será seguro un buen circuito. Será difícil dominar, pero trataremos de repetir lo del año pasado. Es muy difícil, pero lo daré todo para intentarlo", remarcó.

Le pidieron a Martín si sentía que era capaz de repetir lo que hizo el año pasado en este escenario. "La temporada pasada me sentí bien desde la primera sesión, Pecco y Enea (no corrió) estaban lesionados, eso fue una ventaja para mi, me faltaba un poco de velocidad en la curva rápida de la contrarresta y espero poder mejorar en ese punto este año", recordó la baja de Bastianini y la lesión de Bagnaia, por las caídas del domingo anterior en Barcelona.

Recientemente, los pilotos Ducati se midieron en Misano en la WDW con las Panigale V4.

"Me encantó pilotar aquí en Misano, le pregunté a Franco Morbidelli si frenaba en la curva 11 con la moto de calle, me di cuenta de que yo estaba perdiendo 6 décimas en esa curva, por suerte con la MotoGP sí hay que frenar en ese punto, y eso espero que me ayude un poco este fin de semana", desveló.

Tras la rueda de prensa y ya con los medios españoles, Martín habló sobre la presión a la que sometía ahora a Pecco, por la distancia en la general.

"La presión siempre está ahí, Pecco ya la tiene corriendo en casa, yo también la tengo por querer hacerlo bien. No creo que este fin de semana vaya a ser más importante que el anterior, al final te dan los mismos puntos. Hay que seguir en la línea en la que vamos, siendo rápidos, pero sobre todo con pies de plomo, sabiendo por qué progresaron y manteniendo esa línea".

También insistió en el factor favorable que significaba para él este trazado.

"Es una pista que me gusta y, sobre todo, que se me da muy bien. Tiene mucho agarre y eso me ayuda mucho con mi estilo de conducción. Uso mucho la aceleración para hacer el tiempo, algo que no pude hacer en Aragón".

Martín tiene el récord de Misano con la pole de 2023 (1.30.390).

"Viendo los neumáticos de este año, si no es este fin de semana, en el próximo, bajaremos el récord. Hice una muy buen vuelta detrás de Dani Pedrosa aquí el año pasado, fue una muy buena referencia".

Sobre el valor de la victoria en casa de los italianos, Martín lo rueda como un golpe de efecto.

"Ganar aquí en el año pasado tuvo un valor muy grande, fue como dar un puñetazo encima de la mesa, ganarles en su casa, no me lo esperaba para nada, los años anteriores no se me había dado bien Misano. Veremos, el objetivo este año es el mismo, hacerlo lo mejor que podamos y si podemos, ganar", dijo antes de mostrarnos al Jorge más maduro. "Antes parecía que tenia que ir demostrando quién era o cómo pilotaba. Ahora me centro en mi mismo y no tengo que dar ningún titular. Estoy en una situación totalmente diferente del año pasado, actuó de forma diferente, no soy otra persona pero sí he ido creciendo con los años e intento mejorarme. Llego en una situación más aventajada que el año pasado, pero hoy tengo +23 y mañana puedo tener menos diez, no hay que ofuscarse con eso", zanjó el de Pramac.