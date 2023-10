Márquez: "La cuarta plaza no la he ganado yo, la ha perdido Aleix"

Nada más hacerse oficial el fichaje de Marc Márquez por Gresini, con vistas a 2024, Motorsport.com adelantó que Honda no pondría ningún impedimento para que el español pudiera subirse a la Ducati en el entrenamiento posterior a la última cita del curso, en Valencia. Sin embargo, han tenido que pasar un par de semanas antes de que el fabricante japonés comunicara de forma pública su conformidad, en otra muestra del interés que tienen ambas partes por poner fin a su relación de la forma más armoniosa posible.

"Quiero agradecer a Honda que me deje probar la Ducati en Valencia. Irme al invierno sin probar la moto no me apetecía mucho, pero lo hubiera entendido. No me han puesto ningún pero", declaró Márquez, muy contento, tras completar una de las mejores pruebas al sprint en lo que va de curso.

El corredor español arrancó el octavo, desde la tercera fila de la parrilla, y se pudo posicionar en el grupo perseguidor de Jorge Martín, a quien no pudo echar el guante nadie en ningún momento.

Con el paso de los giros, el de Honda fue recolocándose entre el quinto y el sexto puesto para terminar finalmente el cuarto, después de que Aleix Espargaró cometiera dos errores en las dos últimas vueltas, que le permitieron superar al de Aprilia. El viernes, Márquez comentó que las estrechas diferencias que separaban al pelotón no iban a hacer que terminara cerca de los de delante, pero el ritmo de giro que exhibió le permitió sorprenderse a sí mismo y cruzar la meta solo tres segundos y medio del ganador.

"Hoy hice sonar la flauta. Tenía ritmo y fue mejor de lo esperado. Arriesgué y salió bien. Es verdad que es solo una sprint, es un cuarto puesto, pero estos resultados ahora vienen bien porque estamos en las últimas cuatro carreras del año, y las últimas cuatro con el equipo. Más que el cuarto puesto es cómo lo hemos luchado", resumió el #93, que agradeció de forma indirecta los fallos que Espargaró cometió en los últimos compases de la prueba.

"El cuarto puesto lo perdió Aleix; no lo gané yo. Cometió dos errores, en la primera curva y en la tercera, que me permitieron meterme. Luego me volvió a adelantar muy bien, pero en la última curva se lo devolví y pude parar bien la moto", se congratuló el catalán, que, a pesar de la inyección de moral recibida, no cree capaz de repetir ese resultado el domingo al doble de giros: "Mañana no podré ir con tanto riesgo. Durante 13 vueltas lo puedes salvar; durante 26, no", zanjó el chico de Cervera.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda