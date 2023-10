Marini: "He intentado seguir a Martín, pero tiene algo más"

Luca Marini lo dio todo para hacerse valer en la carrera al sprint del Gran Premio de Tailandia de MotoGP. Tras una gran clasificación, el italiano partía desde la segunda posición de la parrilla, que estuvo a punto de convertir en primera en los primeros metros gracias a una mala salida de Jorge Martín.

Sin embargo, el español aguantó el tirón y conservó el liderato, que no cedería en la carrera. Así las cosas, Marini quedó relegado a la segunda plaza, dedicándose a aguantar los envites de Brad Binder por el segundo cajón del podio. Tras una bonita batalla, en la que ambos fueron correosos, finalmente el sudafricano se llevó el gato al agua, mientras que el hermano de Valentino Rossi tuvo que conformarse con la medalla de bronce.

Tras la carrera, el #10 destacó el buen nivel de Martín, a quien intentó seguir, pero para darse cuenta pronto de que eso iba a ser prácticamente imposible, como el #89 se encargó de demostrar.

"La pelea con Brad ha sido dura pero buena, muy buena", empezó diciendo el piloto del Mooney VR46. "En cada carrera es muy difícil luchar con todos los pilotos, porque son todos muy talentosos. Hoy, he intentado seguir a Martín al principio de la carrera pero tiene algo más, durante todo el fin de semana. Puede frenar bastante fuerte y girar la moto muy bien en las curvas pequeñas, y tiene algo más de agarre trasero que yo. Cuando sube la temperatura, va muy rápido y puede [marcar] una buena diferencia".

Marini señaló que espera que la goma dura pueda cambiar las cosas en la prueba larga del domingo: "Veremos mañana, porque con el duro trasero puede cambiar algo. Será muy importante salir bien e intentar seguir a Jorge al principio, pero con algo de inteligencia para no subir demasiado la presión del neumático delantero. Detrás de Binder era imposible, se me cerraba de delante en cada curva. Entonces, no pude adelantar".

"Intentaré todo desde la primera vuelta, porque al final la goma trasera sí que se consume mucho. Será una cuestión de temperatura. Tenemos que trabajar mirando la temperatura de hoy, en la sprint, del neumático trasero", siguió posteriormente para finalizar.