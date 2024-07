Cómo se habría tomado Márquez su llegada a Ducati si fuera Bagnaia

Después de solo un año en Gresini con una Ducati, Márquez logró fichar por el equipo oficial, lo que le dará la moto más evolucionada del fabricante italiano y por tanto el arma para luchar de igual a igual con sus rivales.

Así, Marc Márquez llegará al equipo referente, a Ducati, donde coincidirá con un Pecco Bagnaia que ahora mismo lidera el campeonato y que busca su tercer mundial consecutivo.

Cuando en una entrevista con DAZN (que puedes ver aquí) le preguntaron cómo le habría sentado a Pecco pasar a tenerle de compañero, Márquez se puso en su piel y comentó: "Yo creo que bien. Si yo fuera él, creo que lo afrontaría como un reto. 'El piloto que más mundiales tiene en esta parrilla, voy a tener su misma moto y voy a demostrar a la gente que le gano'. Yo soy Pecco y me lo tomaría así, pero se lo tienes que preguntar a él cómo se lo ha tomado".

Durante las negociaciones con Ducati para lograr el asiento en el equipo oficial, también se rumoreó que Márquez estaba planteándose ir a KTM o incluso Aprilia . Ahora que todo está firmado, admite que era una posibilidad, pero ni mucho mens la principal: "Era un planteamiento que era la Opción C, la tercera, ni siquiera la segunda, pero sí, ¿por qué no? Hay dos marcas más, las dos europeas, que lo están haciendo bien, y tienen un método de trabajo y una progresión estos últimos años, y están ganando carreras. Así que sí, era una opción real y efectiva".

Márquez considera que Ducati no temía perderle, porque la otra opción, Jorge Martín, también era muy óptima para el equipo: "No creo. Si yo fuera Ducati, no me daría miedo otra marca, aunque fuera con otro piloto. Ahora tiene a uno de los más rápidos de la parrilla, o el más rápido, que es Pecco, pero siempre hay dos o tres que son los más rápidos, y uno lo tiene. No me daría miedo que se fuera otro piloto, porque si no era yo era Martín, que está yendo muy rápido".

"A mí la respuesta que me han dado siempre ha sido recta y estricta: 'Viendo tu progresión estas seis primeras carreras con la moto de 2023, estamos muy contentos y creemos que lo puedes hacer muy bien con la moto oficial'. Yo acepté, hablamos las condiciones, estaba satisfecho, contento, y cuando me siento satisecho y competitivo, no hace falta mirar a otro lado", concluyó.