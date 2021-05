Marini: "No creo que Rossi venga mucho al paddock cuando se retire"

Camino de los 43 años, la carrera de Rossi se va acercando irremediablemente a su fin, por más que él todavía no le haya puesto la fecha de caducidad. El día que eso llegue, el italiano dejará atrás más de 25 temporadas en el Mundial y un legado difícil de igualar.

Más allá de sus innumerables logros deportivos, Il dottore ha logrado crear una estructura piramidal para desarrollar pilotos que parte de su academia en Tavullia y se verá culminada la próxima temporada con la llegada del equipo VR46 a MotoGP gracias al patrocinador saudí Aramco.

La formación se ha comprometido para estar en el campeonato hasta 2026. Tarde o temprano, llegará el punto en el que Rossi cuelgue el casco y asuma el mando del equipo de forma directa.

Sin embargo, su hermano, Luca Marini, no cree que una vez que el #46 decida bajarse de la moto se prodigue mucho por los circuitos y esté en el muro. Más bien opina que delegará la gestión como hasta ahora en el resto de categorías en su inseparable amigo Uccio Salucci y Pablo Nieto.

"No le veo en el muro en todas las carreras, quizá quiera tomarse un descanso cuando se retire. Después de más de 20 años en este paddock, tal vez se tome un par de años para volver por aquí más esporádicamente. Es difícil saber qué papel asumirá en esta nueva aventura, así que tendremos que escucharle cuando lo tenga más claro. Creo que ahora es el jefe del equipo, pero Uccio es el representante. En Moto2 también está él o Pablo. Creo que se encargan de las cosas más burocráticas. Sería bonito correr juntos y tener motos competitivas", explica Marini.

Rossi redujo a dos en Le Mans la lista de posibles suministradores de motos: Yamaha y Ducati. De esa decisión dependerá en buena parte con quién compartirá box Marini el año próximo.

"El equipo me ha contado un poco en qué punto están, no han entrado en muchos detalles, pero me han prometido que cuando volvamos de Le Mans hablaremos de ello. Es bonito hablar de estas cosas, hay que felicitar a Vale. Sabemos el piloto que es, lo que ha sido y lo que ha hecho. Pero poder crear un equipo en MotoGP es algo grandioso, en mi opinión", zanjó.

Las fotos de la temporada 2021 de Luca Marini en MotoGP

Luca Marini, Esponsorama Racing 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing en pitlane 2 / 50 Foto de: Dorna Luca Marini, Esponsorama Racing en pitlane 3 / 50 Foto de: Dorna Luca Marini, Esponsorama Racing 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Luca Marini, Esponsorama Racing 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #46 Kessel Racing Monster VR46, Ferrari 488 GT3: Luca Marini 18 / 50 Foto de: Camilss Luca Marini, Esponsorama Racing 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Luca Marini, Esponsorama Racing 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images