Mir: "Hemos terminado por delante de motos mejores que la nuestra"

La mejora entre el día anterior y la carrera de este domingo, de dos posiciones, es a simple vista un detalle minúsculo, sin embargo hay un dato interesante y es que el sábado, en solo 11 vueltas, Joan Mir cedió 14 segundos con el ganador de la carrera, Jorge Martín; mientras que este domingo con 21 giros en la carrera larga, el mallorquín cedió con Pecco Bagnaia, el primero en la meta, 18 segundos, lo que es una mejora.

"No creo que hubiera podido hacer mucho más con el paquete que tenía hoy", expuso Mir al final del día tras cruzar la meta como segunda Honda, por detrás justo de Johann Zarco (12º).

Pese a que el campeón de 2020 estuvo peleando por las últimas posiciones de los puntos, pudo tener algunas peleas interesantes.

"Hacía mucho tiempo que no disfrutaba así, adelantando. Tampoco es una barbaridad la distancia con los primeros. Creo que con esta actitud haremos cosas buenas", dijo subrayando ese margen de 18 segundos en 21 giros.

Pese a ello, Mir es consciente de que la Honda sigue adoleciendo de las prestaciones de sus rivales. "He visto que poco a poco los de delante se iban escapando, pero hemos terminado delante de motos que creo que son mejor que las nuestras", en referencia a Marco Bezzecchi o Miguel Oliveira, con Ducati y Aprilia.

En las primeras vueltas Mir ha circulado 11º y en la parte media y casi final, 12º, hasta que se ha visto superado por Fabio Quartararo.

"En las últimas cinco vueltas he apretando y he adelantando a Fabio, me he cargado el trabajo de toda la carrera de gestionar neumáticos. Fui demasiado optimista con las gomas", dijo para justiciar la perdida de plaza.

"He estado liderando la copa japonesa", bromeó el de Honda.

Mir entiende que "la actitud del equipo es muy buena", y que Honda está trabajando duro para revertir una situación muy complicada que se arrastra desde hace muchos años. "Yo a Honda solo le pido que siga apretando".