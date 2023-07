El Mooney VR46 es, sin duda, una de las grandes sensaciones del Mundial de MotoGP en 2023. La escuadra de Valentino Rossi ha dado un gran paso adelante en la presente campaña, tanto como para ocupar la segunda posición en la clasificación de equipos tras 8 grandes premios, con 256 puntos, tan solo 12 menos que el Pramac Racing, otro de los conjuntos independientes que ha logrado brillar.

Así, ambos están incluso por delante del equipo oficial de Ducati, a pesar de que es Pecco Bagnaia quien lidera el Mundial de Pilotos. Marco Bezzecchi es precisamente uno de sus principales rivales, tercero de la general a 36 puntos, aunque, mirando al otro lado del box, tampoco se puede repudiar el trabajo de Luca Marini.

El hermano del nueve veces campeón del mundo ha cuadrado una buena primera mitad de año, lo que le ha dejado sexto en la general, con 98 puntos. Especialmente relevantes son sus resultados en Austin, donde consiguió una segunda posición en la carrera principal del domingo, o en Termas de Río Hondo, lugar en el que finalizó tercero la carrera al sprint del sábado.

Esto ha dejado a Marini con una buena moral para la segunda mitad de temporada, incluso pensando en las posibilidades del equipo de desbancar a Pecco Bagnaia en su condición de vigente campeón del mundo.

"Ha sido un comienzo de año muy positivo, hemos trabajado bien y hemos conseguido resultados importantes", comenta el italiano en declaraciones difundidas por el VR46. "En cada gran premio somos capaces de luchar por el Top 5 y eso es fantástico. Mantengamos la concentración y subamos aún más el listón hasta que podamos luchar por el podio en cada carrera".

Sobre las expectativas, Marini lo tiene claro: "En cada gran premio hay muchos pilotos diferentes y muy fuertes que pueden ganar o subir al podio. A nivel técnico, en este momento Ducati está un paso por delante en comparación con los demás fabricantes. Hay una pequeña diferencia que debemos seguir defendiendo en esta segunda parte de la temporada. Pecco está en plena forma, es sin duda el favorito al título, pero podemos luchar. Todo el mundo aspira, tarde o temprano, a robarle la corona".

"Marco y yo somos dos pilotos muy fuertes, toda la gente que trabaja en este proyecto está bien preparada y es muy fuerte en sus funciones. Hay un gran ambiente en el garaje. La lucha con Pramac Racing Ducati, que ha ganado el título de mejor equipo independiente en los últimos años, está cada vez más cerca y todo el mundo lo dará todo para ganar", continuó.

Además, Marini también hizo balance de su 2023 hasta la fecha: "Estoy orgulloso del crecimiento del equipo y también de mí mismo. Tengo que admitir que el equipo ha dado un paso adelante impresionante en comparación con 2022. Somos más fuertes, cada vez más centrados en los detalles y también en mi estilo de pilotaje. Tengo más confianza a la hora de gestionar el fin de semana. Cada vez que me subo a la moto, sé exactamente lo que tengo que hacer. Quizá lo que más lamento hasta ahora es el fin de semana de Portimao. Fui muy rápido en pretemporada, esperaba más [porque] me encanta ese circuito. Me caí en la FP3, una caída estúpida, y a partir de ahí todo fue mal".

El #10, que afronta este parón de una manera especial, ya que se casará con su novia el próximo 21 de julio, no se pone techo sobre sus expectativas: "Me gustaría luchar por el podio en cada GP y ganar una carrera. No será fácil, el nivel es muy alto, la competición también, pero cada fin de semana estamos más cerca...", finalizó.

