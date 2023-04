Marini, segundo en Austin: "Era imposible dar caza a Rins"

Cargar el reproductor de audio

Luca Marini está completando un gran inicio de temporada 2023 de MotoGP. El piloto del Team VR46 ya consiguió en Termas de Río Hondo, hace dos semanas, su primer podio en la categoría reina, acabando tercero en la carrera al sprint. Entre sus objetivos estaba lograrlo el domingo, en la carrera principal. Y ha tardado únicamente una semana en cumplirlo.

El hermano de Valentino Rossi terminó segundo este domingo en Austin después de cuadrar una carrera bastante sólida, venciendo a rivales tan duros como Fabio Quartararo, que quedó justo detrás en la tercera plaza, y aprovechando errores de otros pilotos, como fue el caso de Pecco Bagnaia, que se fue al suelo cuando lideraba.

El italiano admitió que intentó ir a por la victoria, pero reconoció que Alex Rins, que completó un fin de semana prácticamente perfecto en el Circuito de las Américas, era imbatible. Así lo expresó al término de la carrera, en la rueda de prensa oficial de pilotos.

"Ha sido un fin de semana fantástico. He disfrutado de todas las vueltas aquí en el Circuito de las Américas, porque las sensaciones con la moto ya desde los Libres 1 fueron fantásticas. Ayer cometí un error en la frenada de la primera curva, después de la salida de la carrera al sprint, así que hoy traté de mantener la calma al comienzo, porque sabía que tenía un ritmo muy fuerte", dijo.

"Perdí demasiado tiempo al comienzo y la verdad es que era imposible dar caza a Álex Rins hoy, aunque lo intenté, porque después de verle cometer algunos errores empecé a soñar con la victoria, pero él ha sido muy rápido y muy fuerte aquí y se lo merecía", añadió sobre el ganador de la carrera.

Además, también comentó lo que entendió el sábado durante la carrera corta: "Creo que en la sprint aprendí una gran lección, porque en apenas seis vueltas destrocé el neumático delantero, no sé por qué. Quizás porque estuve empujando mucho, o porque salía 18º y tenía que remontar muchas posiciones. Así que hoy traté de gestionar los dos neumáticos y he llegado al final de la carrera sin ningún problema".

"Quizás este circuito también sea difícil por la exigencia física, pero en mi caso estoy muy contento con mi estado y con mi condición. No me he visto con ningún problema y es la más difícil del calendario", continuó.

Por último, Marini recordó entre risas el gran premio celebrado en Austin en 2019, donde Valentino Rossi luchó por la victoria y no pudo conseguirla después de que el propio Rins le batiera: "Recuerdo que, en un momento determinado, en la salida de la curva 1, tenía la imagen de aquella carrera. Por un momento pensé que quizás sería posible esta 'venganza' familiar, pero Álex es muy fuerte en este circuito, así que lo intentaremos en la próxima", finalizó.