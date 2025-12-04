Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
MotoGP

MotoGP anuncia la marcha de su responsable comercial, Dan Rossomondo

Dan Rossomondo, que llegó al Mundial de MotoGP en 2023 procedente de la NBA, dejará su cargo de Director Comercial del campeonato el próximo mes de enero.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Dan Rossomondo

Dan Rossomondo

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El Mundial de MotoGP perderá en enero de 2026, en unos días, a su máximo responsable comercial, Dan Rossomondo. El gerente estadounidense llegó al campeonato a mediados de 2023 procedente de uno de los campeonatos más importantes del mundo, la NBA, con el objetivo de relanzar la estrategia de marketing del campeonato y su penetración en nuevos mercados.

Recuerda:

Sin embargo, este jueves, 4 de diciembre, se ha anunciado que Rossomondo dejará MotoGP, un campeonato que en este año fue finalmente adquirido por Liberty Media, empresa propietaria de la Fórmula 1, con el mismo objetivo de crecer como lo ha hecho su campeonato homónimo de cuatro ruedas, gracias a iniciativas como la docuserie de Netflix 'Drive to Survive'.

El propio Mundial ha detallado la decisión en un comunicado, elogiando la labor del estadounidense: "MotoGP anuncia que Dan Rossomondo, Director Comercial de MotoGP, dejará la organización en enero de 2026. Desde su incorporación en 2023, Dan ha desempeñado un papel fundamental en el avance de la estrategia comercial de MotoGP, creando un gran equipo, ayudando a desarrollar la nueva identidad de marca y estableciendo el negocio para el éxito a largo plazo".

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, ha tenido unas palabras hacia él: "Dan ha sido una parte importante de la evolución comercial de MotoGP y un miembro de confianza de nuestro equipo directivo. Estamos agradecidos por su dedicación y por el impacto positivo que ha tenido en este deporte. Le deseamos lo mejor para el futuro".

Carmelo Ezpeleta, Dan Rossomondo

Carmelo Ezpeleta, Dan Rossomondo

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Dan Rossomondo, por su parte, ha explicado que quiere pasar más tiempo con su familia en casa: "Me gustaría dar las gracias a Carmelo y al equipo por todo su apoyo durante los últimos tres años. Me ha encantado conocer este increíble deporte y me he convertido en un auténtico aficionado. En el futuro, seguiré animando su éxito desde Estados Unidos mientras regreso a casa para pasar más tiempo con mi familia".

Por último, MotoGP ha confirmado que Rossomondo "seguirá proporcionando orientación estratégica a Carmelo Ezpeleta y al equipo directivo durante el periodo de transición para garantizar la continuidad" en este mes.

Más de MotoGP:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Márquez zanja 10 años de enfrentamiento con Valentino Rossi: "He aprendido a tener respeto por mis rivales"
Siguiente artículo Por qué Ducati se enfrenta con Marc Márquez a su renovación más complicada 

Mejores comentarios
Más de
Rubén Carballo Rosa
Ducati anuncia la fecha de presentación de su MotoGP de 2026

Ducati anuncia la fecha de presentación de su MotoGP de 2026

MotoGP
MotoGP
Test de Valencia 2026
Ducati anuncia la fecha de presentación de su MotoGP de 2026
Noah Dettwiler continúa mejorando y confirma que no correrá en el equipo de Simoncelli

Noah Dettwiler continúa mejorando y confirma que no correrá en el equipo de Simoncelli

Moto3
Moto3
Valencia
Noah Dettwiler continúa mejorando y confirma que no correrá en el equipo de Simoncelli
Palou, homenajeado por el Barça, reafirma su futuro en la IndyCar sobre la F1

Palou, homenajeado por el Barça, reafirma su futuro en la IndyCar sobre la F1

IndyCar
IndyCar
Palou, homenajeado por el Barça, reafirma su futuro en la IndyCar sobre la F1

Últimas noticias

Ducati anuncia la fecha de presentación de su MotoGP de 2026

Ducati anuncia la fecha de presentación de su MotoGP de 2026

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Valencia 2026
Ducati anuncia la fecha de presentación de su MotoGP de 2026
Las definiciones de títulos de F1 más polémicas de la historia

Las definiciones de títulos de F1 más polémicas de la historia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Las definiciones de títulos de F1 más polémicas de la historia
¿Todo igual? Así afrontan Norris, Verstappen y Piastri la lucha por el título de F1

¿Todo igual? Así afrontan Norris, Verstappen y Piastri la lucha por el título de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
¿Todo igual? Así afrontan Norris, Verstappen y Piastri la lucha por el título de F1
Adrian Sutil seguirá en prisión preventiva, pero rechaza las acusaciones

Adrian Sutil seguirá en prisión preventiva, pero rechaza las acusaciones

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Adrian Sutil seguirá en prisión preventiva, pero rechaza las acusaciones

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros