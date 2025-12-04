MotoGP anuncia la marcha de su responsable comercial, Dan Rossomondo

El Mundial de MotoGP perderá en enero de 2026, en unos días, a su máximo responsable comercial, Dan Rossomondo. El gerente estadounidense llegó al campeonato a mediados de 2023 procedente de uno de los campeonatos más importantes del mundo, la NBA, con el objetivo de relanzar la estrategia de marketing del campeonato y su penetración en nuevos mercados.

Sin embargo, este jueves, 4 de diciembre, se ha anunciado que Rossomondo dejará MotoGP, un campeonato que en este año fue finalmente adquirido por Liberty Media, empresa propietaria de la Fórmula 1, con el mismo objetivo de crecer como lo ha hecho su campeonato homónimo de cuatro ruedas, gracias a iniciativas como la docuserie de Netflix 'Drive to Survive'.

El propio Mundial ha detallado la decisión en un comunicado, elogiando la labor del estadounidense: "MotoGP anuncia que Dan Rossomondo, Director Comercial de MotoGP, dejará la organización en enero de 2026. Desde su incorporación en 2023, Dan ha desempeñado un papel fundamental en el avance de la estrategia comercial de MotoGP, creando un gran equipo, ayudando a desarrollar la nueva identidad de marca y estableciendo el negocio para el éxito a largo plazo".

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, ha tenido unas palabras hacia él: "Dan ha sido una parte importante de la evolución comercial de MotoGP y un miembro de confianza de nuestro equipo directivo. Estamos agradecidos por su dedicación y por el impacto positivo que ha tenido en este deporte. Le deseamos lo mejor para el futuro".

Carmelo Ezpeleta, Dan Rossomondo Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Dan Rossomondo, por su parte, ha explicado que quiere pasar más tiempo con su familia en casa: "Me gustaría dar las gracias a Carmelo y al equipo por todo su apoyo durante los últimos tres años. Me ha encantado conocer este increíble deporte y me he convertido en un auténtico aficionado. En el futuro, seguiré animando su éxito desde Estados Unidos mientras regreso a casa para pasar más tiempo con mi familia".

Por último, MotoGP ha confirmado que Rossomondo "seguirá proporcionando orientación estratégica a Carmelo Ezpeleta y al equipo directivo durante el periodo de transición para garantizar la continuidad" en este mes.