Pedrosa: "La sonrisa de Márquez no es una buena noticia para sus rivales"

El exitoso debut de Marc Márquez con Ducati llamó la atención de todo el mundo. De aficionados, de periodistas y de miembros del paddock, que desde primera hora del pasado martes estaban pendientes de muchas cosas, pero todos coincidían en querer saber qué haría el #93 en su primera jornada en 11 años con una moto que no fuera la Honda.

El ocho veces campeón del mundo no defraudó y finalizó la jornada de pruebas en el Circuito Ricardo Tormo con el cuarto mejor tiempo, como si tuviera experiencia de sobra con la Desmosedici GP23 que ha heredado de Johann Zarco. Y aunque muchos compañeros de parrilla han coincidido en que se esperaban que el de Cervera fuera rápido desde el inicio, también han comentado que es un aviso a navegantes para todos, porque estará de vuelta en el negocio.

Es el caso de Dani Pedrosa. El de Castellar del Vallès no se subió a la KTM a pesar de ser probador de la casa de Mattighofen, dejando su próxima salida a pista para el test de Sepang de febrero, pero estaba en Cheste pendiente de los progresos de su antiguo compañero de garaje en el Repsol Honda.

"Como todo el mundo, quería verle sobre la moto y tenía curiosidad por su rendimiento", declaró el #26 tras las pruebas a la web oficial de MotoGP. Pedrosa destacó una imagen de Márquez que ya se ha hecho viral, la de su inevitable sonrisa tras salir a pista por primera vez. "Lo que me llamó la atención fue la sonrisa que esbozó tras bajarse de la moto al final de la primera tanda. No creo que fueran precisamente buenas noticias para los rivales", avisó.

Pero el nivel de Márquez no fue de lo único que habló Dani. El español también fue abordado sobre si volverá a hacer wild cards en 2024, como ha hecho en esta temporada en Jerez y en Misano, con unos resultados deslumbrantes. Hay que recordar que, con el nuevo sistema de concesiones ya confirmado para la próxima campaña, KTM está encuadrada en el rango C, por lo que puede contar con un total de seis invitaciones, como Aprilia, Honda y Yamaha (estas dos últimas en el rango D), por las 0 de Ducati, en el A.

"Todavía no hemos planeado nada. Además, Pol Espargaró también está disponible", contestó, acordándose de 'Polyccio', que le acompañará en ese rol tras salir de GasGas. "Esperamos poder compartir esta tarea, porque es difícil prepararse, aunque en los últimos meses, cuando he corrido, me he sentido bien y el público lo ha apreciado. Sin embargo, primero tendremos que entender los objetivos. Correr sólo por correr no tiene sentido", dijo claramente.

Por último, Pedrosa comentó el debut de Pedro Acosta en la categoría reina. Y es que la leyenda de MotoGP no dudó en darle algunos consejos antes de realizar el test, en el que se encontró cómodo y finalizó 18º: "La verdad es que sólo intercambiamos unas palabras. Le di un par de consejos sobre los neumáticos, que es lo más importante a cuidar en la salida", remachó.