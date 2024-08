Marc Márquez y David Alonso rodaron juntos en el circuito Aspar

(Foto: @ManuTormo)

No cesa la actividad de los pilotos de MotoGP entre carreras, y después del test en Misano donde salieron a pista, entre otros, Fabio Quartararo, Alex Rins, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi o Franco Morbidelli, los hermanos Márquez hicieron lo propio este jueves en el Aspar Circuit en Guadassuar, Valencia.

Allí coincidió Marc Márquez con la gran sensación del mundial de Moto3, el líder destacado del campeonato David Alonso, que no perdió la oportunidad de aprender del multicampeón tanto en pista, a su rueda (también rodaron al revés), como fuera del asfalto, cuando tras quitarse el casco intercambiaron sensaciones e información.

No era la primera vez que coincidían Márquez y David Alonso, ya que se hizo viral una interesantísima conversación entre ambos en Austria, que cazó DAZN. El colombiano-español estuvo recientemente como invitado en nuestro podcast 'Por Orejas' que, si aún no has visto, te invitamos a disfrutar al final del artículo.

Además de Marc, Alonso y Alex Márquez, también estuvieron en la pista valenciana Iván Ortolá, Jaume Masiá y el joven de la Rookies Cup Máximo Quiles (16 años).

Una de las cosas que más llamó la atención en esta jornada en el circuito Aspar fue con qué motos rodaron los Márquez, actualmente pilotos de Gresini y a los mandos de una Ducati. Algunos, dada esa asociación, pensaron que se trataba de una Panigale, pero rápidamente otros señalaron que eran Honda 600 CBR, como la que tantas veces usó el #93 en sus test en circuito cuando era piloto del Repsol Honda Team.

Precisamente el equipo de la marca del ala dorada fue la encargada de aclarar cualquier tipo de duda con una respuesta en Twitter (o 'X') en la que aseguraban conocer esas motos.

La siguiente parada del calendario es el GP de Aragón, donde Márquez intentará resarcirse de un GP de Austria que dejó altibajos, con una caída en la sprint cuando era segundo y una gran remontada el domingo después de los problemas al inicio de la carrera principal. Por su parte, David Alonso llega a la cita en Motorland Aragín con un cómodo margen de 73 puntos de ventaja sobre Iván Ortolá, también presente este jueves en el Aspar Circuit.