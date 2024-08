El consejo de Márquez a David Alonso: "¿Qué te crees, que yo no me cabreo?"

Es indudable que David Alonso es uno de los nombres que más focos tiene sobre sí mismo actualmente en la escalera hacia MotoGP. El hispano-colombiano ya apuntaba maneras en Moto3 en 2023, con cuatro victorias y acabando tercero en la general, pero en este 2024 ha roto todos los esquemas hasta ser uno de los pilotos que más ha dominado la categoría pequeña del Mundial.

Tras 11 grandes premios, el pupilo de Jorge Martínez 'Aspar' comanda la general con mano de hierro. Con siete victorias (Qatar, Estados Unidos, Francia, Catalunya, Italia, Alemania y Austria) y 8 podios (sólo se le han escapado Portugal, Jerez y Países Bajos), ha alcanzado los 224 puntos, y si no hay una sorpresa mayúscula, ha puesto pies en polvorosa hacia su primer título mundial. Y es que aventaja en 71 puntos a Iván Ortolá, en 75 a Daniel Holgado y en 82 a Collin Veijer a falta de 9 carreras. Casi nada.

Así, no sólo aficionados y periodistas se han fijado en él, sino que también lo han hecho los pilotos de categorías superiores, que seguramente acaben compartiendo parrilla con él más pronto que tarde. Y uno de ellos ha sido Marc Márquez.

Aunque el ocho veces campeón del mundo sigue siendo joven, a sus 31 años ya está en una edad más que autorizada como para actuar de mentor y empezar a guiar a la nueva generación de pilotos, aconsejándoles en diversas materias para que, con suerte, sigan sus legendarios pasos en MotoGP. Y en el Red Bull Ring, en el GP de Austria del pasado fin de semana, las cámaras de DAZN captaron una conversación muy interesante entre él y David Alonso.

El de Gresini Racing se acercó al joven de apenas 18 años y empezaron a intercambiar algunas frases, entre las cuales Márquez pudo darle al #80 algunos consejos sobre cómo actuar, mientras que Alonso escuchó atentamente lo que el de Cervera tenía que decirle.

"En el momento, no sé por qué cuando te estás jugando la última vuelta...", empezó a decirle Alonso a Márquez sobre sus sensaciones en determinados momentos. Marc le responde claramente: "¿Qué te crees? ¿Que no me cabreo yo, o qué. Claro que te cabreas, pero es normal. Es bueno cabrearse". El ganador de la Red Bull Rookies Cup y de la European Talent Cup le comenta: "Es como que no me salía ahí celebrarlo". A lo que Márquez es comprensivo: "Es normal. Lo llevas por dentro, es bueno no expresarlo. Y luego ya en casa, te comes el tarro".

Además, ambos también comentaron algunos aspectos de pilotaje. El multicampeón identifica la preferencia del joven por las frenadas, una característica que él también tiene: "En carrera, cuando te ponías tú delante, era diferente", sigue Márquez. En pleno paseo por el Red Bull Ring, Alonso le indica: "Las curvas, por ejemplo aquí, al llegar a la primera de izquierdas no puedes frenar fuerte, al menos con la Moto3. Ahí es como que me tengo que contener en la frenada". El de Lleida lo tiene claro: "Tú eres frenador, como yo. Te pasa como a mí, igual", apostilló.

