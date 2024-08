Podcast MotoGP 'Por Orejas': Entrevista con David Alonso, la nueva sensación del Mundial

A finales de abril cumplió 18 años y pese a su juventud, David Alonso se ha convertido en una de las estrellas del Mundial de Motociclismo, por su talento como piloto, su carácter y personalidad ante los micrófonos, y todo ello solo en su segunda temporada completa en Moto3, campeonato del que ahora mismo es líder destacado y, si no pasa nada extraño, va a encumbrarlo como campeón del mundo.

Uri Puigdemont, Germán Garcia Casanova y Alberto Gómez, reciben la visita del talentoso corredor del equipo CFMOTO Valresa Aspar Team en el Podcast MotoGP 'Por Orejas'. Una conversación distendida y sincera en la que nos adentramos en la forma de ser de este jovencísimo muchacho, que deja helada la sangre por la claridad de su forma de pensar y la de actuar para llevarlas adelante.

Líder del Mundial de Moto3 con seis victorias y siete podios en las primeras diez carreras de la temporada, David Alonso tiene este año por delante aún otros diez grandes premios para alcanzar algunas metas estadísticas, como la de superar los 10 triunfos de Joan Mir en Moto3 2017, cuando el mallorquín ganó el título y batió el récord de número de victorias en una temporada. O las marcas más antiguas de pilotos como Valentino Rossi, que el año en que fue campeón del mundo de 125cc (1997) logró once triunfos, uno más que el gran ídolo de David Alonso, el ocho veces campeón del mundo, Marc Márquez, que en 2010 ganó el título de 125cc con diez victorias. Unas estadísticas en las que el piloto de Aspar, asegura, no piensa en absoluto: "Solo me interesa ganar el Mundial, por que es lo único que la gente recordará dentro de unos años".

No te pierdas esta interesante entrevista, en la que el corredor nacido en Madrid y que corre bajo bandera colombiana, nos explica algunos de sus secretos mejor guardados, como la enorme satisfacción que le supuso la felicitación de Marc Márquez cuando ganó la 'rookies’: "me hizo más ilusión que llevarme el título"; o su confesión más increíble: "la primera vez que me subí a una moto grande en el Jarama me asusté con la potencia en la recta, en ese momento pensé que nunta iba a poder ser piloto, ¡le tenía pánico a la velocidad!", desvela la nueva perla del motociclismo mundial.