Dall'Igna: "El estilo de Márquez es menos espectacular, pero nunca deja de afinar su maestría"

Aunque en algunos momentos podía parecer que sería al contrario, Ducati ha cerrado de manera muy satisfactoria la primera mitad de la temporada 2026 de MotoGP. El fulgurante arranque de año de Aprilia, con cinco victorias en los siete primeros grandes premios, combinado con su gran final de 2025, hizo pensar a muchos que el dominio en la categoría reina iba a pertenecer a la casa de Noale, quitándoselo de manera decisiva a sus rivales de Borgo Panigale.

Sin embargo, no hay que olvidar que Ducati no pudo contar en el principio de curso con la mejor versión de su punta de lanza, Marc Márquez, aún ranqueante por su enésima lesión en el hombro derecho tras lesionarse en el GP de Indonesia de 2025. Y, aunque el #93 aún tiene que seguir trabajando para alcanzar su 100 por 100, lo cierto es que todo ha cambiado después de volver a operarse.

El vigente campeón del mundo de MotoGP salió del GP de Italia en el que volvió a la acción a 102 puntos del liderato de la general, entonces ocupado por Marco Bezzecchi. Cuatro grandes premios después, el español se ha marchado de vacaciones únicamente a 18 puntos, en este caso de Jorge Martín.

A los numerosos errores de los hombres de Aprilia se ha sumado una clara mejoría del estado de forma de Márquez, con victorias en Balaton Park, Brno y este pasado fin de semana en Sachsenring, su jardín particular. Pese a no haber mostrado el dominio arrollador de otros años, sí plasmó en pista uno suficiente para llevarse las dos carreras del fin de semana, igualando con su triunfo en la prueba larga las 13 victorias de Giacomo Agostini en el Gran Premio de Alemania y el récord de 10 de la estrella italiana en una misma pista en la categoría reina.

Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, no ha faltado a su análisis de cada ronda en su perfil de LinkedIn tras la visita a Sachsenring. Y el jefe de competición de los de Borgo Panigale ha vuelto a elogiar a Márquez tras una nueva exhibición de talento del corredor de Cervera.

"Estamos a mitad de un año brillante, y mis notas sobre la carrera del domingo en Sachsenring se mezclan con las consideraciones del ecuador de esta impredecible y emocionante temporada 2026 de MotoGP, pero eso no es todo", empezó escribiendo.

"El fin de semana pasado fue absolutamente perfecto, con otra obra maestra servida por un Marc Márquez en plena forma: pole position, 19ª victoria en una Sprint, y triunfo en la carrera larga con la vuelta rápida. Y, además, liderando de principio a fin tanto el sábado como el domingo. Un dominio absoluto que es también un triunfo de estadísticas increíbles: de sus 13 victorias totales en esta pista —su auténtico dominio—, 10 las ha logrado en MotoGP, asegurándose un lugar en la historia al igualar a una leyenda llamada Giacomo Agostini".

Luigi Dall'Igna, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Márquez marca el ritmo con un pilotaje limpio y rápido, mientras al mismo tiempo gestiona la moto sin excederse nunca, constante y sólido como siempre. Es el talento de un verdadero campeón que nunca deja de perfeccionar su maestría, incluso con un estilo de pilotaje que, en apariencia, es menos espectacular, pero optimizado para hacer lo que hace falta, cuando hace falta, sin asumir riesgos innecesarios, y con una elegancia sublime", siguió.

"Es su tercera victoria en las últimas cuatro carreras y su segundo doblete de sprint y carrera larga, tras el de Hungría. Pienso en el Marc que estaba a 102 puntos del liderato después de Mugello... El periodo posterior a la cirugía no podría haber ido mejor: su moto ha vuelto brillantemente a la pista, y su sonrisa ha vuelto al box; estamos todos absolutamente encantados".

El reputado ingeniero veneciano se centró también en el resto de los integrantes de Ducati: "Las cosas podrían haber ido incluso mejor para Ducati si el domingo hubiéramos conseguido repetir el brillante podio íntegramente con Desmosedici que logramos el sábado. Fue una auténtica pena que Alex Márquez y Fabio di Giannantonio se cayeran cuando iban segundo y cuarto respectivamente: Alex era el único que mantenía el ritmo de su hermano, mientras que Fabio, pese a una salida menos que perfecta, todavía estaba en la lucha por algo importante también en la clasificación general".

"Tras un bajón de rendimiento a mitad de carrera, Pecco Bagnaia limitó los daños y aseguró un sexto puesto que se sintió como un duelo final con Jorge Martín. La clasificación se ha sacudido, y el Mundial vuelve a estar completamente abierto para todos los pilotos de cabeza, y no solo para ellos. Hay hasta cinco aspirantes en apenas 24 puntos. Será una temporada larga, como siempre hemos dicho, en la que a cualquiera le puede pasar cualquier cosa, como hemos visto claramente".

"Sí, será esencial no dar nunca nada por sentado y seguir luchando hasta el final. Y este año, eso será aún más importante. Feliz parón de verano a todos los equipos y pilotos. Nos vemos en el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña, preparados para disfrutar de la segunda mitad de un campeonato tan emocionante y espectacular, sea cual sea el desenlace", cerró un Dall'Igna que también felicitó a la división de Superbikes de Ducati, que en Donington Park ganó los títulos de equipos y constructores de WSBK a falta de cuatro rondas para el final, es decir, con un tercio de la temporada aún restante.