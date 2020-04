Lorenzo explica por qué le derrotó Rossi en el GP de Catalunya de 2009

Jorge Lorenzo y Valentino Rossi son dos de los nombres más importantes de la historia de MotoGP. Aunque ahora se han aliado para desarrollar el máximo potencial de la Yamaha y contrarrestar el dominio de Marc Márquez y Honda, durante una época fueron adversarios compartiendo equipo y llevando la rivalidad al máximo, tanto dentro como fuera de la pista.

El momento más álgido de esa lo protagonizaron durante el Gran Premio de Cataluña de 2009. La carrera de Barcelona se incluye entre las mejores de la historia por el duelo y el espectáculo que ambos brindaron en las vueltas finales, con un cardiaco adelantamiento en la última curva del entonces vigente campeón.

Il Dottore hizo una maniobra in extremis, en la última vuelta, superándole en un punto prácticamente imposible. Ese adelantamiento ha pasado a la historia y, después de once años, muchos recuerdan esa carrera como una de las mejores jamás vistas.

En una entrevista con el canal británico BT Sport tras la repetición de ese Gran Premio dentro de la serie 'Las mejores carreras', Jorge Lorenzo revivió ese domingo y contó su punto de vista de la batalla.

"Una parte de mí no se esperaba esa maniobra, pero otra parte sí”, confesó el tricampeón de MotoGP. “En ese momento era demasiado terco para intentar cerrar la puerta. Tenía un poco de miedo de hacerlo y mantuve la misma trayectoria que hice durante toda la carrera. Por eso no sabía qué hacer y él se aprovechó de ello. Si recuerdas, ya pasó dos años antes con Casey Stoner, en 2007. Entonces él sabía que podía hacer ese movimiento porque ya se había hecho en el pasado. Conmigo lo repitió y perdí”.

Podio: 1º Valentino Rossi, 2º Jorge Lorenzo, 3º Casey Stoner

La falta de experiencia y las diferentes fortalezas de cada uno de ellos en ese momento jugó un papel fundamental en el desenlace.

“Entonces tenía 22 años, no tenía la experiencia de hoy. Valentino tenía casi 30 años y mucha experiencia a sus espaldas. Seamos realistas, él siempre ha sido mejor frenando que yo, incluso en circunstancias normales”.

“Entendí cómo frenar muy tarde cuando fui a Ducati, pero durante la época de Yamaha él frenaba más tarde que yo, así que aprovechó esto también. Era mucho más fuerte en las curvas que en las frenadas. En cambio, tenía esa ventaja y la aprovechó”.

“¿Qué habría pasado si hubiera entrado más cerrado en la curva? Nunca lo sabremos, pero probablemente habría evitado su adelantamiento y hubiera ganado. O tal vez habría hecho una trazada diferente a la del resto de la carrera, me habría abierto y me habría devuelto el adelantamiento por dentro. Quién sabe”.

Las fuertes declaraciones de Rossi y Lorenzo y la emoción en la pista incendiaron MotoGP durante varias temporadas desde 2008, el año de debut del español en la categoría reina.

"Cuando subí de 250cc a MotoGP era muy irreverente fuera y también dentro de la pista. Quería todo de inmediato y pensaba que todo era posible. No tenía límites en mi cabeza. En mi primer año en MotoGP, en 2008, tenía neumáticos Michelin. En las primeras tres o cuatro carreras fueron increíbles, me sentía cómodo con la moto y pensaba que no tenía límites”.

"Con mi talento, una moto y unos neumáticos competitivos, llegué a la categoría reina, conseguí la pole en la primera carrera y repetí en la segunda. En la tercera gané, así que no tenía miedo de nada. Lo dije públicamente y alguien lo tomó como arrogancia. Puede que fuera un poco arrogante tal vez, porque dije que no tenía ningún ídolo y no creía que Valentino era un ídolo para mí. Seguramente sus fans, y el público en general, no se lo tomaron bien, porque no estaban acostumbrados a escuchar estas declaraciones. Pero eso es lo que pensé, en mi cabeza no había límites. También por eso pude conseguir resultados extraordinarios, pero los accidentes en China, Le Mans y Mugello cambiaron un poco mi punto de vista y me hicieron volver a poner los pies en la tierra”.

La carrera de Barcelona quedó grabada en la mente de muchos aficionados durante mucho tiempo.

"No soy la persona adecuada para decir esto porque estaba involucrado, pero si tanta gente dice que la carrera fue espectacular, al verla también lo es, porque nuestro nivel era muy similar en ese momento del campeonato y el ganador de esa carrera era sido crucial para el desarrollo de la lucha por el título. Desafortunadamente para mí, perdí, afortunadamente para Valentino, ganó. Esto cambió un poco el curso del campeonato, porque Valentino había comenzado bien, pero luego se cayó en Le Mans, donde yo gané".

"Llegamos a Montmeló casi igualados a puntos y Casey estaba cerca. Pero empezó a cometer algunos errores y perdió muchos después de esa carrera. Con la misma moto, Valentino y yo hacíamos tiempos similares en cada sesión, así que cuando llegamos a la carrera nadie se podía escapar. Traté de apretar, pero no pude escaparme, lo mismo que Valentino. La única forma de saber el ganador era esperar a la última curva".