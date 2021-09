Lecuona: “Me cabrea mucho que no me dejen rodar el segundo día de test”

KTM hizo oficial antes de llegar a mitad de temporada, que Remy Gardner, actual líder del Mundial de Moto2, y Raúl Fernández, segundo clasificado, ambos del equipo asociado Ajo, iban a formar la alineación de pilotos del equipo Tech3 en 2022, un anuncio que llevaba intrínseco, sin mencionarlo, el despido de Danilo Petrucci e Iker Lecuona.

Tal y como adelantó Motorsport.com, el fabricante austríaco decidió ofrecer a sus dos jóvenes corredores probar la RC16 durante el test de Misano que se celebra este martes y miércoles, lo que ha dejado a Lecuona sin moto para el segundo día de ensayos, una situación que ha contrariado al corredor valenciano, que lo ha hecho evidente en un encuentro con los medios al final del primer día de test.

“Básicamente mi vuelo sale este miércoles a las seis de la mañana, así que no estaré”, dijo con cierta sorna cuando le preguntaron si se iba a quedar para la segunda jornada de ensayos oficiales de MotoGP.

Por si te lo perdiste: Raúl Fernández y Gardner estrenarán la KTM de MotoGP en el test de Misano

“No quiero hablar de eso, es una situación que me cabrea mucho, que no la entiendo, ni estoy a favor, pero tengo que aceptarla. Hoy hemos hecho el mejor trabajo que se podía hacer pese a las condiciones de la mañana, así que en la segunda carrera de Misano ya veremos dónde estamos”, en referencia al Gran premio Made in Italy que se celebra en esta misma pista en octubre.

Motorsport.com le preguntó a Iker si Raúl y Remy iban a utilizar físicamente su moto, o KTM les había traído una máquinaria diferente.

“No lo sé, pero supongo que probarán mi moto, no hay más unidades aquí, así que imagino que se subirán a mi moto, sin más. No quiero comentar nada más de este tema porque no me va a llevar a ningún sitio”, zanjó la cuestión bastante contrariado el joven y talentoso corredor.

Para estar al día: Bagnaia también manda en el test de Misano y Márquez prueba la Honda de 2022

Una jornada productiva

Detalles al margen y sabiendo desde hace días de que solo iba a poder rodar en la primera jornada, Iker aprovechó todo el tiempo que pudo la pista en Misano durante la primera jornada de test, dominada por Pecco Bagnaia.

“Ha sido un test corto, llovió por la mañana pero no lo suficiente y aunque quería rodar en mojado para probar algunas cosas, no había suficiente agua. Por la tarde hemos rodado cuatro horas y hemos dado un buen paso respecto al ritmo, rodando siempre solo, buscando algo para dar un pasito de cara a la carrera de octubre. No he podido hacer una vuelta rápida al final porque me he caído, el sol estaba muy bajo y no tenía referencias, me ha costado, lo he intentado pero no mejoraba. Pero básicamente hemos dado un pasito para la segunda carrera en Misano estar un poquito más cerca”, resumió el corredor, que acabó 20º en la hoja de tiempos.

En una situación como la de Iker siempre existe la posibilidad de una desatención por parte del fabricante.

“En ese sentido tengo que decir que siguen dándome piezas y cosas de electrónica para probar, no tengo quejas respecto a eso, me siguen dando piezas y lo que me gusta me lo puedo quedar. Espero que lo mantengan así hasta final de temporada porque al final también es positivo para ellos tener una KTM lo más adelante posible”.

También puedes leer: Honda convence a Lecuona para su proyecto WorldSBK

Lo que está claro es que, en ningún caso, el valenciano probará la moto de 2022.

“Sinceramente no sé si KTM está probando la moto de 2022, y tampoco me importa porque yo ya no voy a estar aquí. Si me dijeran de probarla, no lo haría”, respondió secamente.

Iker no estará ni en Tech3-KTM ni en MotoGP el próximo año, estará en WorldSBK con el equipo Honda oficial, tal y como adelantó Motorsport.com, un paso que está decidido y el acuerdo cerrado, pero que sigue sin hacerse oficial.

“Lo tengo decidido, está hecho pero por ahora no lo vamos a anunciar, yo no mando en ese tema y cuando ellos quieran ya lo dirán. Estoy muy tranquilo y muy contento con la decisión, para mi futuro es muy positivo”, zanjó el #27.