KTM pondrá en pista el prototipo 2022 en la primera cita de Austria

Este fin de semana se celebra el Gran Premio de Estiria, la primera de las dos carreras que se corren, consecutivamente, en el Red Bull Ring de Austria, las citas de casa para la marca KTM.

Beirer, director deportivo de la marca naranja, admitió en una entrevista en exclusiva para la edición alemana de Motorsport.com que aprovecharán la carrera del fin de semana para poner en pista la RC16 de 2022, y que será Dani Pedrosa, piloto de prueba y protagonista como wild card, quién la conduzca.

Desde principio de temporada el equipo de desarrollo de la marca con sede en Mattighofen está trabajando en el prototipo de 2022, una labor que tuvo que acelerarse por el mal ‘nacimiento’ de la moto 2021, que protagonizó un inicio de temporada muy poco sólido.

Beirer reconoce que en el Gran Premio de Italia (30 de mayo) implementaron cambios en la moto que estaba previsto introducir mucho más adelante en la temporada y que ahora, aprovechando el wild card de Pedrosa, pondrán en pista la moto más avanzada con la que cuentan.

“En Mugello anticipábamos mucho del trabajo (del equipo de desarrollo). Si el inicio de temporada hubiera sido diferente, la moto de Dani (para este fin de semana) sería relativamente diferente a las actuales motos de carreras. Pero en Mugello usamos muchas de las piezas que estaban previstas introducir para final de temporada. Por lo tanto, la diferencia no es tan grande”, dice respecto a las motos de Miguel Oliveira y Brad Binder.

“Sin embargo, tenemos algunas mejoras en los detalles. No es una moto completamente diferente, pero es diferente en cada detalle a la actual. Es el paquete con el que queremos competir el año que viene”, desvela el directivo.

Beirer reconoce, también, que inicialmente estaba previsto que Pedrosa hiciera un ‘comodín’ en Misano (19 de septiembre), que era cuando pensaban tener a punto la nueva moto, pero han podido avanzar el trabajo para tener todo listo durante las vacaciones de verano.

Mike Leitner, Team Manager de KTM, afina un poco más y asegura que las diferencias entre la moto actual y la que usará Pedrosa no pasan del 15 por ciento.

“En un 85 por ciento la moto que usará Pedrosa es igual a la que están usando Miguel, Brad, Petrucci y Lecuona. En la moto de Dani hemos cambiado algunas cosas pequeñas. Hay un pequeño cambio en el chasis. Con los elementos de suspensión estamos probando algunas innovaciones, son pequeños detalles que no destacan. Es importante ver las diferencias a lo largo de una carrera. El motor es prácticamente idéntico”, asegura.

Lo que sí será una completa novedad para Pedrosa es el uso del dispositivo de salida holeshot, que nunca utilizó en su época de piloto.

“El dispositivo de salida es nuevo para él. No lo usó eso en su tiempo de piloto. Esa experiencia que obtendrá en la parrilla le ayudará en los test para ver lo que ha hecho bien y lo que no ha hecho bien. No tenemos absolutamente ninguna expectativa. Le hemos dicho que disfrute del fin de semana”.

Nadie en KTM se marca expectativas ante el regreso de Pedrosa como invitado a una carrera de MotoGP.

“Ciertamente no tiene que demostrar quién es. Está al cien por cien, pero no va a hacer eso porque tampoco es el objetivo. Su carrera ha terminado, este wild card es solo parte del programa de test. Está claro que intentará ser rápido, pero no arriesgará la cabeza ni el cuello”, asegura Leitner.