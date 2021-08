“Y de repente, Pedrosa sintió ganas de volver a correr”

Después de anunciar su retirada como piloto en julio de 2018, Dani Pedrosa se incorporó a KTM como piloto de pruebas y desarrollo al año siguiente. Desde el primer momento, el corredor catalán, que había completado una dilatada y exitosa carrera deportiva en Honda, cerró completamente la puerta a volver a competir, ni que fuera como invitado para su nueva marca.

Sin embargo, justo tres años después de anunciar su retirada, Pedrosa, que no corre una carrera desde Valencia 2018, volverá a competir este fin de semana en el Gran Premio de Estiria de MotoGP.

“Básicamente, no quería correr más. Quería quitarse la presión. Por eso renunció”, explica Pit Beirer, director deportivo de KTM en una entrevista exclusiva con la edición alemana de Motorsport.com.

“Cuando firmó el contrato de piloto de pruebas con nosotros, estaba claro desde el principio que no quería volver a competir. No nos importaba porque no buscábamos un piloto de carreras, sino un piloto de pruebas”, añade Beirer.

Sin embargo, el ex piloto de motocross alemán admite que con el paso del tiempo y las mejoras permanentes en el prototipo RC16, la actitud de Pedrosa, de 35 años, cambió.

“Durante los test notamos que cuanto mejor se iba poniendo la moto, más a menudo (Dani) hablaba de carreras. Siempre está trabajando en la moto para la próxima temporada. Y un día dijo que le gustaría volver a correr si la moto fuera la adecuada para él. Una carrera es también el test definitiva para nosotros”.

Pit Beirer, Director KTM Motorsport, Dani Pedrosa

“Dani ha establecido una muy buena comunicación con los ingenieros sobre cómo se debe desarrollar la moto. Después de todo, no estamos desarrollando una moto para Pedrosa. Su trabajo es desarrollar una moto para los jóvenes corredores, piensa y analiza cómo pilotan. Dani es un piloto de pruebas de calidad increíble para nosotros porque no piensa en su tiempo de vuelta”.

Pedrosa está inmerso en el desarrollo de la moto de 2022 y los problemas al principio de la temporada aceleraron la implementación antes de hora de algunas ideas para el próximo año, un proceso que ‘activó’ al catalán.

“Algo emocionante sucedió en ese proceso. De repente sintió ganas de correr. Eso en sí mismo es un gran cumplido, tanto para el equipo como para la moto. Dani se siente listo. La moto es competitiva. Una carrera siempre es la mejor oportunidad para que podamos comparar”, valora Beirer.

Mike Leitner, Team Manager de KTM y ex ingeniero de pista de Pedrosa en los años dorados de Honda, coincide en el deseo de Dani de volver a correr.

“Ya el año pasado tuvimos conversaciones y le preguntamos si podía imaginar hacer un comodín. El 'no' de Dani no fue tan claro como hace tres años. La moto se hizo cada vez más fuerte. Así que con el tiempo el ‘no’ se convirtió más en un ‘sí’. Decidió hacerlo", desvela Leitner.

"Cuando no has corrido durante tanto tiempo, no puedes pensar que estarás arriba de inmediato. Pero es genial para el proyecto porque puede analizar las otras motos en la pista durante el fin de semana. Puede comparar las fortalezas, las debilidades, la situación de los neumáticos y todo el trabajo en un fin de semana de carrera. Eso nos ayudará mucho para el trabajo de pruebas", zanja el ex piloto austríaco.