El piloto mallorquín debutó el pasado año en MotoGP de la mano de Suzuki tras un solo año en Moto2. Su primera experiencia en la categoría principal fue de menos a más hasta que una lesión en el test de Brno cortó su progresión, que se vio afectada hasta exhibir una evidente mejora en la parte final del campeonato, como el mismo piloto explicó hace unas semanas en una entrevista con Motorsport.com.

Este miércoles, tras un largo paréntesis debido a la pandemia por COVID-19, Mir volvió a la pista en el test oficial previo al arranque de la temporada. El mallorquín acabo con el noveno mejor tiempo combinado de las dos sesiones (1:38.380), y el quinto mejor de la sesión de la tarde, a sólo 63 milésimas de su compañero de equipo, Alex Rins.

“Fue un buen test, acabé muy contento de las dos sesiones. En la primera trabajamos con la goma blanda toda la sesión aprovechando que la temperatura era un poco más fresquita. Me sentí muy bien, pude mantener los tiempos y confirmar que lo probado en Qatar funcionase también en este circuito, lo que era muy importante”, explicó Mir el miércoles por la tarde en una vídeoconferencia.

Tiempos combinados del test de Jerez: Mir: “El objetivo del equipo es que las dos Suzuki estén delante”

“Todo el trabajo que hicimos en pretemporada ha funcionado y solo subirme a la moto ya me sentí cómodo, con un ritmo de 38 alto, que está muy bien. Luego puse una goma nueva y me quedé un poco atrás en la hoja de tiempos. Aún así, trabajé de cara a la carrera del domingo y estoy muy contento”.

“Por la tarde quise probar la goma media y hacer una tanda larga, pero nos fastidió un poco el tema de la bandera roja (la sesión estuvo parada una hora), pero pudimos hacer una buenas vueltas. No me sentí tan cómodo con ese compuesto, el medio no trabaja tan bien con esta moto, patina un poquito más, pero vamos a seguir trabajando para hacerla funcionar. Sabemos que la blanda va bien, y eso es una ventaja. Sabemos qué necesitamos para ser rápidos, hice el tiempo con mucho calor y se puede mejor bastante”.

Pese a ello, Mir llegó a estar en plena sesión el segundo en la hoja de tiempos y sus prestaciones fueron buenas.

“Hemos sido competitivos durante todo el test y estoy contento de estar ya a este nivel, con los mejores, y vamos a intentar seguir trabajando con esta base”.

El objetivo de Mir no es otro que convertirse en un piloto top en MotoGP, y luchar por las victorias. Sin embargo, su primera tarea será superar a su propio compañero de equipo, una competencia que Suzuki cree que es sana y beneficiará al proyecto.

“Imagino que yo soy el primer rival para mi compañero, igual que él lo es para mí. De esta manera siempre nos estamos apretando para estar uno delante del otro y esto hace que las dos Suzuki estén arriba, que es el objetivo del equipo y lo que tenemos que conseguir. Este año parece que estamos ya a ese nivel, siempre intentando estar uno delante del otro, lo que nos ayuda a estar delante de los demás, y eso está muy bien”, zanjó el corredor de Palma.

