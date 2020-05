Mir: “Ganar con Suzuki te convierte en un icono, como Kevin Schwantz”

Joan Mir (Palma de Mallorca, 01 de Septiembre de 1997) ha vivido una carrera meteórica en el Mundial de Motociclismo. En su segunda temporada arrasó en Moto3, logrando el campeonato del mundo ganando diez carreras. El año siguiente se codeó con los más rápidos de Moto2, dando el salto con solo 20 años a MotoGP de la mano de Suzuki.

El primer curso del joven piloto balear en la categoría reina se vio marcado por una lesión a mitad de temporada que cortó su progresión, aunque también pudo dejar algunas pinceladas de su enorme talento y clase.

Pese a que tuvo ofertas de equipos grandes, Mir ha apostado siempre por Suzuki, con quien quiere convertirse en un piloto top, ganar carreras y, algún día, conquistar un campeonato del mundo para la fábrica de Hamamatsu.

Tras anunciarse su renovación, Motorsport.com pudo entrevistar telemáticamente al joven piloto español.

-¿En qué momento tuvo claro que quería seguir dos temporadas más corriendo con Suzuki?

Si te soy sincero, en todo momento sabía que iba a seguir. Es una etapa que no está terminada. Suzuki ha sido quien me ha dado la oportunidad y me ha ayudado a subir a MotoGP perdiendo un año de experiencia en Moto2. La de 2019 fue una temporada de aprendizaje y ahora, en este segundo año, es cuando me veo con fuerza para empezar a hacer cosas buenas, lograr resultados y estar dónde queremos estar. Siempre siendo consciente de que debo seguir ganando experiencia, en eso no estoy al nivel de los pilotos de delante. Sabiendo esto, necesito estar dos años más en Suzuki, por lo menos, para seguir creciendo. Este proyecto desde el principio me gustó mucho, porque si ganas con Suzuki es la bomba, te conviertes en un icono, como Kevin Schwantz, que es mi ídolo de siempre. Un poco por todo esto mi ilusión es seguir en este equipo.

-Para conseguir esos objetivos hace falta tener una buena moto. ¿Cree que Suzuki ha llegado ya al nivel técnico para estar permanentemente luchando por las victorias?

Estoy convencido. Muchas veces hablo de mí, pero me estoy refiriendo al conjunto, al equipo, a nosotros. Creo que a Suzuki le pasa un poco lo mismo que a mí, necesita ganar experiencia y crecer, creo que necesita tener un piloto durante años para que pueda sacar resultados, conocer la moto y convertirse en piloto de la marca. Cada año la moto va mejor y está más fuerte, entonces esto te hace creer, si un piloto cada año va mejor y la moto también mejora, creces como la espuma. Compartimos objetivo, crecer los dos juntos, y sería muy bonito hacer resultados buenos y poder ganar un campeonato con ellos. Eso sería ser un piloto Suzuki, haber subido a MotoGP y ganar, el día que llegue. Este es el verdadero motivo para seguir.

-La lesión el año pasado en Brno cortó su progresión, sin aquel contratiempo quizá hubiera podido optar a luchar por algún podio, o incluso ganar carreras a final de la temporada. ¿Qué objetivo mínimo se marca para este año en ese sentido?

El año pasado tuve bastante mala suerte. En los grandes premios en los que Alex (Rins) hizo podio, realmente no pude estar ahí. La de Austin era mi segunda carrera en MotoGP, y la de Jerez era la cuarta y tuve una caída, pero la moto funcionaba muy bien. Y en Silverstone yo no pude correr porque estaba lesionado. Cuando volví, en la siguiente carrera, Misano, estuve en posiciones delanteras luchando con Alex. La parte final del campeonato estuve con él, que tampoco consiguió nada. Creo que mientras los demás evolucionaron, nosotros nos quedamos ahí, nos faltó un poco. La lesión me cortó la progresión, pero estoy muy satisfecho de cómo estaba cuando volví, siempre en el top 8 e incluso entre los seis primeros. En 2019 tuvimos muy mala suerte, pero fue un año muy bueno en cuanto a aprendizaje.

-Tras su primer año de experiencia en MotoGP, ¿en qué aspectos considera que debe trabajar más para elevar tu nivel como piloto?

Puedo mejorar en muchos aspectos. He tenido muchas reuniones con los técnicos en torno a ese tema, sobre todo con mi jefe de equipo Frankie (Carchedi), siempre les pregunto: ¿en qué puedo mejorar? Y cada vez me dice menos cosas. Al principio me hizo una hoja con todos los aspectos en los que podía trabajar, y poco a poco la hoja estaba más vacía, aunque está claro que aún tengo muchas cosas que aprender. La temporada pasada no hice muy buenos resultados, pero en cuanto a aprendizaje fue la bomba, la mejor. Creo que puedo mejorar en ser más fino, más preciso, trabajar esa agresividad que he tenido toda la vida, pulirla en las frenadas, saber compensar la agresividad que se necesita en las frenas con la suavidad que pide el paso por curva.

-Y una vez en pista, ¿de qué pilotos ha aprendido más?

Del que más aprendes siempre es de tu compañero de equipo porque es con el que comparas los datos. Pero he aprendido mucho de los pilotos top, de los que están para ganar carreras. La posición y la manera de llevar la moto, lineal, perfecta. Parece que van muy agresivos, pero en realidad son muy finos en la manera de pilotar. Siendo fino es como vas más rápido, y eso es lo que más me ha costado de entender.

-Después de ganar nada menos que 10 carreras en 2017, cuando fue campeón de Moto3, ahora lleva ya más dos años y medio sin conseguir una victoria. ¿Se echa de menos ganar?

Mucho, mucho. Pero también fue una decisión mía, si me hubiera quedado un año más en Moto2 lo hubiera tenido más fácil para ganar. Pero me gustan los retos complicados. También el hecho de fichar por Suzuki, a corto plazo con otros equipos de los que tuve ofertas hubiera sido más fácil. Pero a mi este proyecto me gusta y sacrificar los resultados de las primeras temporadas hará que luego, cuando lleguen las victorias, sea todo mucho más bonito.

Mir se proclamó campeón del mundo de Moto3 en 2017 ganando 10 carreras aquel año. Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

-Con lo que está pasando ahora, que de momento no ha empezado la temporada y el mercado está como está, la decisión que tomó de estar solo un año (2018) en la categoría intermedia, se puede ver como todo un acierto, porque este año parece difícil que algún piloto de Moto2 pueda dar el salto a MotoGP.

Efectivamente. Siempre valoras los pros y los contras de tus decisiones, está claro que me gustaría tener un título de Moto2, y creo que era posible conseguirlo por la rápida progresión que tuve en 2018, que en la tercera o cuarta carrera ya estaba con los más rápidos. Pero sinceramente creo que era la decisión que tocaba en ese momento. Me hubiera gustado que la situación me hubiera permitido estar un año más en Moto2, es cierto. Pero no me arrepiento para nada de la decisión que tomamos, era un tren que no podía dejar pasar.

-Volviendo a ese año 2017, su segunda temporada en el Mundial, arrasó con diez victorias. ¿Aquel killer en el que se convirtió el Joan Mir de Moto3, sigue vivo dentro del Joan Mir de MotoGP?

¡Más, más!, tengo más hambre. Eso no se pierde. Aquella fue la única vez que pude estar dos años seguidos en la misma categoría, ¡qué te parece! Hice un primer año (2017) con muchas caídas, un poco desastre y alguna lesión. Y el segundo año gané diez carreras del tirón. Luego un año en Moto2 y uno en MotoGP, no he tenido tiempo para más. En mi carrera deportiva he subido como la espuma y ahora me tengo que consolidar. Personalmente creo que estoy consolidado, pero tengo que trabajar para conseguir ser un piloto top de MotoGP.

-¿Y se marca un plazo para ser un piloto que esté luchando por el campeonato?

Este año. Este año, si nos permiten correr, no hablo de luchar por el título, pero sí de tocarle los cojones a más de uno. ¡Esa es la expresión! Estar ahí en todas las carreras y a la que uno se despiste por el campeonato, estar ahí ¿por qué no? Creo que en los test se pudo ver que estamos ya ahí y solo necesitamos carreras para poder demostrarlo. Estoy muy orgulloso de mí mismo y del equipo porque creo que estamos haciendo las cosas bien, estamos llegando a donde queremos llegar.

↓ Así fue el primer año de Joan Mir en MotoGP con Suzuki ↓