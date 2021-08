Mir: “El holeshot lo probaremos este fin de semana o el próximo”

Suzuki anunció esta semana que Joan Mir y Álex Rins contarán con el demandado holeshot trasero en el Gran Premio de Estiria, en el regreso a la actividad de MotoGP tras el parón estival.

De esta forma, el vigente campeón contará desde este fin de semana con las mismas armas que sus rivales para intentar la remontada en la segunda mitad de la temporada, aunque antes tendrá que ponerlo a prueba.

“Se ha probado en Japón, es el primer proyecto, deberemos trabajar un poco más que con las otras piezas, espero que funcione", comentó Mir. "No sé si lo vamos a probar este fin de semana o el siguiente, pero espero poder usarlo lo antes posible y ver cómo va, que seguro se notará bastante en el tema de la aceleración”.

Mir arranca la segunda parte del campeonato desde la cuarta plaza de la clasificación y con la misión de remontar 55 puntos al líder, Fabio Quartararo.

“A principio de temporada ya dije que me gustaría ir de menos a más. La primera parte no fue mala, pero no como esperábamos. Ahora me espero que con algunas modificaciones en la moto podamos acabar haciendo un año más sólido. Tenemos la capacidad y espero ir a más”.

“Me encuentro bien, parón bastante largo, la verdad, hemos tenido tiempo de hacer de todo, me he casado, he ido de vacaciones, no me he aburrido. Vengo físicamente bien preparado, con las pilas cargadas y bien para afrontar la segunda parte de la temporada de forma positiva”, comentó.

La temporada de MotoGP se reanuda en un circuito donde el año pasado una bandera roja le costó la que podría haber sido su primera victoria en la categoría reina.

“Sí, tengo ganas de revancha aquí, el año pasado hicimos dos fines de semana muy buenos. Todos los rivales han mejorado mucho la moto, pero también vamos a llegar nosotros preparados y tengo ganas de quitarme la espina de la carrera que íbamos primeros destacados y sacaron la bandera roja. Tengo ganas de empezar a recortar puntos, estar tranquilos y hacerlo lo mejor posible”.

El #36 coincidirá en pista por primera con uno de sus ídolos de pequeño, Dani Pedrosa, que hará wild card con KTM estrenando la moto de 2022.

“No he competido con Dani, en los test sí he coincidido con él, pero nunca en las carreras. Estoy contento por él, al final ha estado siempre vinculado tras la retirada y ver que se ha animado a hacer una carrerita es bueno. Espero que la disfrute. Está haciendo un trabajo brutal con KTM, me parece un tipo fantástico y espero que no le dé mucho al gas”, remachó.