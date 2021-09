El mallorquín, además de tener que luchar contra rivales cada vez más fuertes y poderosos, se ve limitado por la escasa evolución técnica que ha introducido Suzuki en la GSX-RR de la pasada temporada a la presente, un lento avance que ha dado ventaja a constructores como Ducati o Yamaha.

Mir consiguió el pasado año dos podios en sendas carreras disputadas en Misano, y llega a esta nueva cita con el ánimo de seguir recortando puntos al sólido líder del campeonato, Fabio Quartararo.

“Este es un circuito que el año pasado lo disfruté mucho. Estuve fuerte en las dos carreras. Perdíamos bastante en la vuelta rápida y nos vamos a centrar en eso este fin de semana. Será difícil luchar por un podio de nuevo aquí, pero lo voy a intentar. La moto funciona bien en este trazado y tenemos cosas que probar”, explicó Mir este jueves en la previa del Gran Premio de San Marino.

Uno de los hándicap más claros de Suzuki respecto al resto es el dispositivo trasero que baja la suspensión, un elemento que permite ganar agarre y aceleración en las salidas de curva. El equipo lo implementó en el doblete de Austria, pero en Aragón Mir no pudo llevarlo ya que perdía más que no ganaba.

“Vamos a probar el dispositivo trasero en esta pista. No sé si lo vamos a llevar el domingo. Ganamos mucha aceleración, pero perdemos mucho tiempo en la zona de frenada. Veremos qué nos trae el equipo para mantener la aceleración extra sin perder en otras áreas”, explicó.

Otra de las carencias de Suzuki respecto al resto de fabricantes punteros es que no tiene equipo satélite y la información se reduce a dos pilotos, contra los seis de Ducati o los cuatro de Yamaha y Honda.

“Por supuesto, sería de gran ayuda tener un equipo satélite. A veces nos falta un poco de información con solo dos pilotos, y si uno no está rindiendo bien solo tienes una buena información. Así que eso sería una gran ayuda y contribuiría a que Suzuki subiera el nivel”, admitió el mallorquín.

“Pero si la fábrica decide no tenerlo será por alguna razón. Es mejor dedicar todos los esfuerzos a dos motos, que no estar del todo seguro y repartir esfuerzos en cuatro. No se puede abarcar mucho y apretar poco. Si prefieren esperar en ese aspecto, estoy de acuerdo con ellos”, encajó.

Con cinco carreras por delante y 57 puntos que recortar, la ayuda de los compañeros de equipo se puso sobre el tapete ya en Misano.

“La ayuda siempre se acoge de buen grado, pero tiene que darse la situación específica y determinada para que se dé. Ahora Fabio está muy lejos para hacer estrategias, pero si la situación cambia no tengo duda de que tendré el apoyo de Alex”, en referencia a su compañero Alex Rins.

La próxima semana se celebra un test oficial en este mismo circuito de dos jornadas, en las que Suzuki debe dar con la tecla de su dispositivo trasero.

“Pienso que tenemos algunos elementos de 2022, que es importante probar, pero tenemos que priorizar este año y terminar en la mejor posición que podamos con una buena actuación y rendimiento. A ver si somos capaces de hacer el clic que nos falta. De cara al test tenemos nuevas especificaciones y mucho que probar de 2022”, zanjó un Mir que ante la pregunta de si ya sabía quién iba a ser el nuevo Team Manager para el próximo año aseguró: “No tengo ni idea. Espero tener pronto noticias al respecto”, admitiendo que espera que lo haya.

(Haz click en el enlace o sobre la imagen para ver las fotos de la temporada 2021 de Joan Mir en MotoGP)