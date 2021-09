MotoGP: horarios del GP San Marino 2021 y dónde verlo (gratis y de pago)

La caravana de MotoGP se traslada directamente del Circuito de Motorland a Misano para el Gran Premio de San Marino, la 14ª cita de 2021.

Este fin de semana habrá varias novedades en la parrilla. Está previsto que Franco Morbidelli regrese después de cinco carreras de baja. No lo hará con el Petronas SRT, sino que será promocionado al equipo oficial Yamaha. Su lugar en la formación malasia lo ocupará Andrea Dovizioso. Además, Michele Pirro (Ducati) y Stefan Bradl (Honda) harán wild card. No así Dani Pedrosa, que finalmente no lo participará por decisión de KTM.

A pesar de la mala carrera que protagonizó en Aragón, Fabio Quartararo sigue líder destacado del campeonato. De hecho, buscará su primer match ball, es decir, lograr la suficiente ventaja como para poder ser campeón en Austin dos semanas después.

El gran pemio se pondrá en marcha el jueves 16, con la habitual rueda de prensa oficial de los pilotos programada a las 17:00h.

Además, este fin de semana se decide el título de MotoE. Alessandro Zaccone, Eric Granado y Jordi Torres llegan separados por ocho puntos cuando quedan dos carreras.

Horarios del GP de San Marino de MotoGP 2021 (hora peninsular española)