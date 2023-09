Mir: "La salida en este circuito es cada año lo mismo"

Joan Mir cruzó la meta último (17º) en la carrera del Gran Premio de Catalunya, donde perdió 34 segundos respecto al ganador, Aleix Espargaró.

Antes de completar una de sus peores carreras, en la que lo único positivo es que pudo acabarla, el corredor de Honda valoró el accidente que provocó Enea Bastianini en el arranque, lo que provocó una bandera roja y una segunda parrilla.

"Lo de la salida cada año pasa lo mismo aquí. Normalmente en todas las pistas llegamos a la primera curva en tercera o cuarta, pero aquí llegamos en quinta, enchufadísimos, con las motos bajas, con todos los dispositivos a pleno rendimiento. Luego, con el tema de las alas, los (pilotos) que van delante no lo notan, pero los que estamos detrás, cuando los otros frenas, tu no tienes margen de maniobra, si te pasan solo un poco, te vas hacia ellos. Eso seguirá pasando todos los años aquí, si no se habla con los pilotos. Luego está la sanción a Bastianini (una long lap), bueno, muy cuestionable", dijo observando que era un castigo muy leve.

Centrándonos en la jornada del corredor de Honda, Mir no quiso volver a las quejas y los lamentos, aunque una vez más sufrió lo indecible sobre la RC213V.

"Ha hecho un viento terrible, durante la carrera lo hemos notado un montón y con esta aerodinámica me costaba bastante. El aire soplaba por rachas y a veces te sacaba de la línea. Tras la bandera roja no he salido tan bien como en la primera, he empezado a adelantar a los pilotos que tenía delante y parecía que podía progresar. Pero, de repente, me ha caído el neumático como nunca lo había visto en mi vida. En las últimas vueltas el neumático ha acabado destrozado, no podía estar encima de la moto", explicó el de Honda.

"Creo que en la última vuelta he rodado en 1.45 y con la Moto3 aquí giraba en 1.48 incluso 47, así que imagínate", ilustró el mallorquín.

"Esto es el reflejo de lo que estoy explicando, de esa falta de conexión con la electrónica y el trabajo con los mapas, que es una cosa que tenemos que mejorar mucho", dijo.

"Estoy intentado acabar carreras, este fin de semana es lo que he hecho, tratar de acabar las carreras. Cuando veo que no tengo posibilidad de hacer nada, lo que busco es traer la moto al box y dar la información correcta y así seguir creciendo".

"Ahora vamos a Misano, un circuito diferente, más de parada y gas (stop and go), parecido al de Austria, con más agarre, peor que este no va a ir, eso seguro", zanjó el mallorquín.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images