Márquez insiste en que su futuro "es buscar lo mejor para el proyecto 2024 de Honda"

Marc Márquez, que el sábado acabó 11º en la sprint a casi 12 segundos del ganador, Aleix Espargaró, fue un poco más atrás este domingo en el Gran Premio de Catalunya de MotoGP, cruzando la meta 13º, pese a las caídas y abandonos que hubo por delante, acabando separado del ganador, de nuevo Aleix, por 21.6 segundos, un mundo.

Pese a que este resultado hace unos años hubiera sido un desastre absoluto, parece que hoy se ha normalizado en Honda e incluso se pudo ver a Marc plantando cara y peleando en busca de algún adelantamiento, como diversión.

"No, no disfrutas en absoluto, vas sufriendo todo el tiempo. Sobre todo tiras de rutina, esfuerzo y sacrificio, pero la carrera se te hace eterna. Te pasan pilotos y trata de revolverme, al menos para quedarme yo tranquilo de que lo he intentado. Iba a rachas, me pasaba un piloto y apretaba para seguirle, pero luego me calmaba porque pasaba los límites y me calmaba para no caerme. Cuando me han pasado los VR46 y he visto que había mucho riesgo, he decidido acabar la carrera y devolver la moto al box", explicó.

Estos días se anuncia la plataforma que tiene los derechos de televisión de MotoGP que a la pregunta de si Marc tiene decidido su futuro, el de Honda respondió: "sí". Cuando alguien ha decidido dónde correrá, si es en su actual equipo, lo dice. Si lo deja abierto, se puede entender que Marc se juega una última carta antes del test de Misano.

"No, tengo bastante claro lo que quiero hacer, y al final es buscar la mejor solución para el proyecto Honda que es intentar seguir trabajando, mejorando, seguir en el test de Misano y allí ser constructivos, aportar buena información para ellos y en todo momento intentar crecer. Eso significa buscar el mejor compromiso para el 24 y empezar el año bien, pero tengo ganas de ver la moto el lunes para empezar a trabajar para el año que viene", fue la respuesta.

Más que la moto del test, que Marc ya sabe que no es ningún 'cohete', lo que ha pedido el corredor es que Honda fiche personal técnico de primer nivel, y este fin de semana los encargados de buscarlo ya estaban enfrascados en esa labor.

"En estas situaciones no es el piloto el que tiene que exigir, si una marca como Honda, cuando ve los resultados como los de hoy, cuando ve las estadísticas, no se da cuenta… (que debe hacer cambios), es algo que cae por su propio peso. Evidentemente, como piloto, tanto yo como Joan y todos los componentes de HRC en pista, y yo soy uno más de ellos, exigimos mejoras. Pero creo que deben ser ellos los que quieren mejorar porque no creo que quieran ver la marca como este fin de semana, los cuatro últimos en casi todos los entrenamientos".

Del accidente en la salida del gran premio, que ha provocado una bandera roja y una resalida, Marc celebró "la suerte que hemos tenido con el accidente de Pecco Bagnaia, que tenía mucho peligro", y que afortunadamente se saldó sin una lesión grave del italiano de Ducati.

Antes de ese, un resbalón de Enea Bastianini, tratando de meterse por donde no podía, provocó una caída múltiple.

"A veces hay errores que no se pueden evitar, como el de Bastianini o también el de Pecco que se ha caído solo sin querer. Nadie quiere caer ni cometer un error como ha hecho Enea, cuando lo haces, eres penalizado, aprendes de ello y no hace falta macharlo más, porque ya el propio piloto se machaca solo con su error".

Por último, le preguntaron a Marc por la renovación de Dani Pedrosa, del que fue muchos años compañero, como probador de KTM. Tras resaltar las grandes cualidades del vallesano, Marc añadió que "tener a Dani en cualquier equipo y en cualquier posición, ya sea de probador, asesor deportivo o lo que sea, sería una de las personas más adecuadas para cualquier equipo", zanjó del de Cervera.

Marc Márquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images