Martín: "Ha sido la primera vez en años en que la Ducati no giraba"

Jorge Martín era consciente, como el resto de la armada de Ducati en Montmeló, de que batir a las Aprilia no iba a ser nada fácil. Así fue, con Aleix Espargaró consiguiendo el doblete de victorias, pero aun así el madrileño tenía entre ceja y ceja mejorar su quinta posición del sábado.

El de San Sebastián de los Reyes lo logró en la carrera de MotoGP de este domingo, consiguiendo cazar un podio pese a las dificultades a las que se encontró la Desmosedici, en contraposición con unas RS-GP que le dieron a los de Noale su primer doblete en la categoría reina.

Martín entendió que no podría luchar ni contra el mayor de los Espargaró ni contra Maverick Viñales, y una vez que superó a la tercera Aprilia en discordia, la de Miguel Oliveira, sacó un colchón suficiente para cerrar un podio que le acerca a Pecco Bagnaia en la general tras su accidente en la salida, hasta los 50 puntos.

Tras la carrera, el español se acordó de su rival por el título y de cómo le afectó el incidente: "Mucho caos al inicio. He hecho grandes salidas hoy, me he encontrado muy bien todo el fin de semana. Después del accidente con Pecco Bagnaia estaba un poco en shock, porque he visto que le pasaban por encima, y me ha caído mucho aceite de la KTM de Binder también, y ha sido complicado volver a la concentración. Pero bueno, lo primero, espero que Pecco esté bien. Me han dicho que no tiene nada grave, así que ya nos tranquiliza un poco a todos".

"Luego he intentado pelear por ese podio. He visto que las Aprilia estaban en otro nivel hoy y he intentado marcar la diferencia en Ducati. Oliveira ha tirado mucho al principio, pero he visto que poco a poco iba a caer y al final así ha sido. A 12 vueltas estaba ya en tierra de nadie. Al final he intentado mantener un margen y así ha sido, así que muy contento", siguió.

Además, Martín hizo especial hincapié en los problemas de Ducati en una pista donde les ha afectado la falta de agarre: "Otros años en Ducati nos hemos encontrado un poco más fuertes, pero esta ha sido la primera vez en años que la moto ya no gira. Estamos empezando a tener problemas, o los otros han mejorado bastante. Pero rodar en alguna vuelta a 5 segundos de la pole es excesivo, la pista no está en condiciones. Seguramente en Misano todo vuelva a la realidad".

Por último, Martín hizo balance sobre la pelea por el título, pensando en el futuro: "Al final todo es importante, sobre todo desde Jerez no he fallado y he estado ahí en todas las carreras. Toco madera. Es lo que me está haciendo ser competitivo, ser regular. Intentar ganar cuando puedo y si no hacer un Top 5. Desde Alemania tal vez no he tenido ese 'feeling'. Espero poco a poco volver a tenerlo, quizás no sea Misano, pero después vienen circuitos fuertes para mí", finalizó.