Por qué el regreso de Márquez en Qatar es más lógico de lo que parece

Este jueves se cumplirán ocho meses de la última vez que el español se subió a su RC213V. Fue en Jerez, durante la primera criba de la cronometrada (Q1), y antes de abortar su intento de participación en la carrera del domingo, solo cinco días después de haberse operado de la fractura en el húmero derecho que se había hecho la semana anterior, en el mismo trazado andaluz, al ser golpeado por su moto inmediatamente después de salir escupido al aire.

Aquel episodio puso de manifiesto su compromiso y valentía, pero por él pagó un precio altísimo: a Márquez se le rompió la placa que fijaba el hueso del brazo, y allí comenzó un calvario que le llevó a visitar el quirófano dos veces más y a cambiar de manos –de la Clínica Dexeus a la Ruber Internacional–, antes de volver a sonreír.

Las primeras buenas noticias llegaron a mediados de febrero, cuando la consulta pertinente realizada diez semanas después de la última intervención reveló que el hueso comenzaba a consolidarse, a hacer callo. A partir de entonces, todo ha ido a la velocidad con la que Márquez normalmente afronta las cosas, o sea, volando.

En pocos días, el de Cervera (Lleida) pudo comenzar a intensificar su preparación física, hace siete días recibió el alta médica que le permitió volver a entrenarse en moto, y desde entonces ya ha dado gas dos días (que se sepa): el viernes pasado, en Alcarrás, con una pit bike de baja cilindrada, y este mismo martes, en Montmeló, con una Honda RC213V-S, el modelo fabricado en serie que más se asimila a un prototipo de MotoGP.

La celeridad con la que Márquez ha quemado las etapas de la última fase de su recuperación abrió la puerta a su posible participación en el estreno del campeonato, prevista para el domingo de la semana que viene, en Losail, donde el resto de la parrilla completó la pretemporada, hace menos de diez días. Y mientras los hay que se llevan las manos a la cabeza al considerar que el catalán se arriesga a repetir el error por precipitación que le ha martirizado durante el último año, la mayoría de indicativos llevan a pensar que tratar de correr en Qatar es lo mejor que puede hacer.

De entrada, porque él afirma haber aprendido de los fallos del pasado. “Solo me subiré a la moto con la aprobación de los médicos”, dejó claro el 22 de febrero, el día de la presentación del Repsol Honda, su equipo. Según ha repetido en varias ocasiones el #93, los doctores que le operaron la primera vez no le supieron quitar de la cabeza la idea de reaparecer en Jerez, algo de lo que tomó buena nota para que no se repitiera.

Según ha podido saber Motorsport.com, en el test del martes pasado en Montmeló, Márquez no solo se limitó a rodar, sino que forzó la máquina en la medida en que se lo permitió la moto que conducía, para ver hasta qué punto le limitaba ese húmero. Y en realidad, una persona que estuvo presente en el Circuit afirma a quien escribe estas líneas que el piloto no sintió ninguna molestia más allá de un poco de tirantez en el hombro, probablemente fruto de las panzadas de remo que se ha dado últimamente en el gimnasio.

En Montmeló, Márquez saltó a la pista poco después de las 11 de la mañana, paró algo menos de una hora para comer (pasadas las dos de la tarde), y después de las tres volvió a salir y siguió completando kilómetros hasta las cinco. Muchas de las tandas eran de unas 15 vueltas, una cantidad considerable y que difícilmente podría afrontar con cierto nivel de dolor. En ese sentido, el hecho de que optara por entrenarse con una RC213V-S en vez de con una CBR, mucho menos agresiva, es otra prueba de la buena forma física en la que se encuentra el seis veces campeón del mundo de MotoGP.

Pero es que, al margen de la cuestión médica, que lógicamente es la más importante, existen otras señales que permiten concluir que, de hecho, lo mejor para él sería reincorporarse lo antes posible a la dinámica de la competición. El menos relevante de esos argumentos es la obligación de viajar a Qatar en cualquier caso, para que se le administre la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus después de recibir la primera el domingo pasado.

Si hay algo que el de Lleida necesita en este momento es rodaje, sumar cuantos más kilómetros le sean posibles, para, poco a poco, ir cogiendo el ritmo que le falta debido a la inactividad que arrastra. Precisamente por eso, nada mejor que reintegrarse en Losail, donde, seguramente, declarará que comienza su particular pretemporada. El sentido común dicta que le será menos traumático medirse al resto de la parrilla en esta primera cita del Mundial, que hacerlo en la segunda, una semana más tarde y también en el trazado catarí, donde sus rivales llegarían con todavía más referencias que él. Como complemento de lo anterior, si el de Honda toma parte en el debut del curso 2021 podrá medir, en ese segundo evento, la velocidad de su evolución.

Todo parece dispuesto para que el dominador de los últimos años vuelva a correr la semana que viene, por más que, evidentemente, eso no signifique ver la versión de él a la que estamos acostumbrados, como el propio Márquez ha repetido siempre que se le ha preguntado.

En cualquier caso, no existe mejor noticia que la de su regreso a un certamen que hecha de menos a su referente. A quien, en boca de Pol Espargaró, su nuevo compañero en la escudería HRC, “es el mejor de todos; el encargado de marcar el nivel al que tenemos que llegar el resto”.

