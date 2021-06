Mir: “Voy más lento en este circuito ahora que cuando era novato”

El de Suzuki nunca ha sido un hacha los sábados de clasificación, pero la 17ª posición en la clasificación del Gran Premio de Alemania no se ajusta a la realidad del campeón del mundo de MotoGP.

"Sinceramente nada salió realmente bien este sábado”, introdujo el piloto de Suzuki.

“Tuve una gran oportunidad de clasificarme directamente para la Q2 por la mañana, en el FP3, pero tuvimos un problema con las banderas amarillas. Cancelaron las dos vueltas que tuve. La primera que me hubiera colocado segundo, y luego cuando empezaba un nueva vuelta lanzada rápida”, recordaba el de Suzuki este sábado por la tarde.

“En estas circunstancias es muy difícil hacer una buena vuelta, pero entiendo que si alguien está en el suelo hay que sacar la bandera. Hoy no era nuestro día”, se resignó.

Mir acabó el viernes confuso y esperando una mejora clara para el sábado.

“Las sensaciones son un poco mejores que las de ayer, tampoco era muy difícil. Pero sí que es verdad que no hemos tenido nada a nuestro favor. Pierdo todo en el último sector, es raro porque en el 2019 llevando la moto peor y siendo novato podía ser más rápido que ahora. Lo tengo que entender bien. Tengo un buen equipo que seguro que me lo solucionará y podré estar en las posiciones que debemos estar”, en referencia a la carrera.

Para el mallorquín el pinchazo de clasificar tan atrás no estaba en sus previsiones.

“Sí se sale del plan trazado, no nos esperábamos sufrir tanto aquí, es una pena. Pero solo han sido dos días que estamos sufriendo. No es el fin del mundo, trabajaremos y mañana lo haremos lo mejor que podamos. Las banderas amarillas no me han facilitado el día, tenemos que aprender de estas situaciones para el futuro”.

Le preguntaron a Mir si, por tanto, la mala suerte había condenado su jornada.

“El resultado de hoy no ha sido mala suerte. Estamos muy al límite y necesitamos un poco de fortuna para llegar, sobre todo los sábados. Pero el viernes no lo hicimos bien y ya vamos a remolque todo el fin de semana”, admitió el de Suzuki.

Mir es un piloto de domingos, que se crece en carrera y remonta.

“No aspiro a la victoria porque hay gente que lo está haciendo mucho mejor, sobre todo Oliveira. Pero luego los ritmos son muy similares. Personalmente, no puedo marcar diferencias, no puedo estar más adelante en ritmo y sufro en el último sector. Si puedo mejorar en esa parte final y hacer unas primeras vueltas de escándalo, aunque aquí es muy difícil adelantar, no sé a qué puedo aspirar. Iré a dar el cien por cien y a quitarme gente de delante lo antes posible. A veces me sorprendo a mí mismo”, dejó abierta alguna posibilidad de un buen resultado.

Las fotos de Joan Mir en el Gran Premio de Alemania 2021 de MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 21 / 50 Foto de: MotoGP Jack Miller, Ducati Team, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 22 / 50 Foto de: MotoGP Jack Miller, Ducati Team, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini, Marc Márquez, Repsol Honda Team, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 23 / 50 Foto de: MotoGP Johann Zarco, Pramac Racing, Jack Miller, Ducati Team, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 24 / 50 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing, Johann Zarco, Pramac Racing, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Remy Gardner, Red Bull KTM Ajo 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Marc Márquez, Repsol Honda Team 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images