Mir: “Estoy quedando como el malo de la película solo por ser sincero”

El actual campeón ha recibido críticas por parte de algunos medios de comunicación franceses y del propio Quartararo por pedir que el #20 fuese sancionado por desprenderse de la pechera en plena carrera en Montmeló y poner en peligro al resto de pilotos.

El mallorquín se mostró tajante hace un par de semanas y volvió a defender su postura el jueves cuando le preguntaron sobre el asunto en Alemania. Mir ha sido de los más críticos con lo sucedido en Barcelona, no tanto por el hecho de que se le abriera el mono al francés, sino por haber lanzado la pechera en marcha.

“Si que es verdad que seguramente estoy quedando como el malo de la película, pero solo intento ser sincero, decir lo que pienso y siempre ser objetivo. Considero que no estoy diciendo nada que no pensemos todos. No quiero que penalicen a Fabio, ni yo ni creo que nadie lo quiera. Lo único que dije es que si realmente se había quitado la pechera, eso era peligroso. Pero si luego, viendo bien las imágenes, se ve que se le cayó, es otra historia”, explicó Mir después de los primeros entrenamientos del Gran Premio de Alemania.

Por si te lo perdiste: Así es el “nuevo sistema” ideado especialmente para que a Quartararo no se le abra el mono

El #36 no tuvo un viernes sencillo en Sachsenring, clasificándose 16º en la combinada de tiempos. El piloto de Palma buscará el pase directo a la Q2 en el FP3.

“No estoy demasiado preocupado, pero no me gusta estar donde estoy. He fallado una oportunidad de estar delante. Si mañana no mejoro estaré bastante más cabreado. Creo que tengo una oportunidad en el FP3 para hacer un buen tiempo porque aquí es importante salir desde lo más adelante posible”, comentó.

“Hay circuitos en los que llegas, pones la moto en la pista y ya funciona. Hoy no me he encontrado nada bien, sobre todo en el FP2. Con la temperatura más alta he probado la goma media y la dura, he atacado el tiempo con el neumático medio y ha sido un fallo. Ya lo sabemos para mañana, con calor mejor el duro. Es algo que se puede solucionar".

"Necesito mejorar bastante a la hora de girar la moto, no lo estoy haciendo bien. Sufro más al girar de delante que de atrás, no tengo mucho agarre y eso hay que mejorarlo porque en el último sector del circuito es muy importante y pierdo mucho tiempo. Se pueden mejorar las dos cosas, hay margen, pero empezamos un poco a remolque y eso nunca es bueno. El equipo tiene que ver los datos y seguro que lo solucionamos para mañana”, remachó.

Las fotos de Joan Mir en el Gran Premio de Alemania 2021 de MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 1 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 2 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 3 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 4 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 5 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 6 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 7 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 8 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 9 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 10 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 11 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 12 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images