El piloto de Ducati salió como un tiro en Misano y rápidamente abrió un hueco de casi tres segundos. Sin embargo, desde mitad de carrera fue perdiendo terreno con Fabio Quartararo, que se le echó completamente encima en la última vuelta, y ganó pidiendo la hora.

Bagnaia apostó por montar el neumático trasero blando frente al medio del francés, lo que le permitió llegar mejor al final. Sin embargo, el #63 fue capaz de apretar en las dos últimas vueltas y Quartararo no tuvo opción de atacarle.

"He gritado mucho porque la victoria en Aragón fue toda la carrera a 0,0. Aquí Fabio me recortó dos segundos. Sabía que era posible hacerlo bien, pero tenía menos potencial que él con los neumáticos. Intenté hacer un hueco al inicio porque llevaba el blando. Luego vi que Fabio me iba a recortar todo y las dos últimas vueltas fueron increíbles. Ahora sé cómo hacer el tiempo cuando las gomas están mal", explicó Bagnaia en DAZN.

Como el año pasado, el turinés volvió a tener un incidente con el tear-off de la pantalla del casco. Esta vez se le quedó enganchado en un hombro al despegarlo.

"No veía con los mosquitos e intenté quitarlo, pero no sabía cuándo hacerlo. Lo quité, estaba enganchado y se pegó aquí [señaló al hombro]. Al final he respirado para las dos últimas vueltas", comentó.

A Bagnaia le costó casi tres años estrenar su palmarés de victorias en MotoGP, pero ahora ha cogido carrerilla.

"Aquí era mi circuito de casa y quería este resultado. Ganar aquí es especial por toda la gente que está. Cuando ganas ya sabes que puedes hacerlo. En Moto2 me pasó lo mismo", recordó.

Esta nueva victoria le deja a 48 puntos de Quartararo en la clasificación, cuando quedan 100 en juego. La próxima carrera será en Austin, un circuito que sobre el papel debería ir mejor a la Ducati que a la Yamaha.

"Vamos a Austin con más motivación y a 48 puntos. Fabio no ha perdido muchos puntos, pero lo vamos a intentar todo. Era importante hacerlo y vamos a seguir así", remachó.

