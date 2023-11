Joan Mir, aliviado tras no caerse en Tailandia: "¡Tenía que parar!"

El Gran Premio de Tailandia de MotoGP resultó sorprendentemente tranquilo para el equipo Repsol Honda, "estable" según Marc Márquez y "sólido" para Joan Mir. Los dos compañeros de garaje no se mostraron demasiado entusiastas, pero sí positivos, y eso ya merece ser destacado.

En general, el fin de semana en Buriram se caracterizó por el escaso número de caídas en la categoría reina. Pero no hubo ninguna para los pilotos de HRC en ninguna sesión, la primera vez que ocurre en la presente campaña.

El propio Joan Mir cuenta con 21 caídas en su haber, apenas menos que las 25 de Marc, a pesar de que ninguno de los dos ha participado en los 17 grandes premios disputados. Así que, al término de la segunda carrera del fin de semana, el mallorquín se apresuró a señalar lo aliviado que se sentía por haber aguantado sobre su moto hasta el final.

"¿Sabéis qué ha sido lo más positivo del fin de semana?", preguntó a los periodistas el domingo por la tarde. "Es que no me he caído. Se lo dije a mi equipo. ¡Pude terminar las dos carreras!".

"Durante la carrera [principal], me calenté un poco, sobre todo en las últimas cinco o siete vueltas. Así que me dije a mí mismo: 'Este es mi límite, no quiero hacer más'. Y lo mismo ocurrió durante la sprint. Creo que ahí radica la diferencia, no tiene nada que ver con la confianza. Creo que dará sus frutos al final de la temporada en las últimas carreras: ganas más confianza así, que si te caes en las carreras. Fin de semana tras fin de semana, si miras el número de ceros que tenemos, es increíble. ¡Había que parar esto!"

El hecho de no caerse permitió al mallorquín sumar algunos puntos. Sólo cuatro, al terminar duodécimo el domingo, pero es la cuarta vez esta temporada que lo consigue, y ya la tercera en las últimos cinco rondas. A ello se añade el hecho de que la carrera larga le pareció "bastante sólida en términos de ritmo", lo que le permitió remontar desde la 19ª posición en parrilla.

"[Mi ritmo] fue muy similar al de los 5 primeros durante toda la carrera. Creo que pagué por todos los adelantamientos que hice en las últimas cinco vueltas, en relación con los neumáticos, pero creo que deberíamos estar bastante satisfechos. He dado el 100% y he tenido un ritmo sólido durante toda la carrera. Intenté adelantar, avanzar".

"La posición probablemente no refleja todos nuestros esfuerzos", dijo el #36 al final del fin de semana, lamentando haber clasificado tan mal. "La realidad es que tenemos que salir más arriba. Lo que ha pasado este fin de semana es inaceptable, hemos sufrido los dos primeros días, luego [el domingo] he conseguido pilotar mejor, atacar en las frenadas, y tenía una moto que me permitía pilotar más. Después, es más aceptable perder dos o tres décimas con respecto a los 3 primeros. Pero creo que tenemos que estar satisfechos con nuestro trabajo, especialmente con el realizado entre ayer y hoy [sábado y domingo]"

El piloto español, que terminó 12º a 11.9 segundos del ganador el domingo, había logrado la misma posición el día anterior en el sprint, a 10.3 del líder. "Cuando empiezas 19º, no puedes esperar mucho", dijo el sábado. "Con nuestra velocidad actual, no es fácil ganar posiciones. No creo que acabar 12º sea malo. No hubo muchas caídas delante, así que es una posición bastante realista. Estoy bastante contento con lo que hemos conseguido para terminar la carrera y rendir así. Sinceramente, no tenía ritmo para acabar entre los 5 primeros, pero estoy seguro de que si hubiera salido más arriba, entre el quinto y el décimo, podríamos haber luchado en ese grupo".

Durante la sprint, Mir luchó con Fabio Quartararo y Jack Miller, sintiendo que no tenía potencial para hacer más. No se sentía "muy cómodo" con su moto después de los cambios realizados por la mañana, que le parecieron un paso atrás. "Nos penalizó mucho, sobre todo en la clasificación", añadió el domingo.

"Ayer no fue muy bueno en cuanto a ritmo, pero hoy [domingo] hemos sido todo lo rápidos que podíamos ser. Si nos fijamos en el ritmo de las otras Honda, fuimos muy similares hasta las últimas vueltas, así que estoy contento", siguió al resumir el resultado final, sin dejarse llevar por la euforia. "Las dificultades han sido las mismas que he tenido todo el año", quiso puntualizar.

"Es muy frustrante porque estamos al 100%. Hoy en día, lo único en lo que un piloto puede marcar la diferencia es en la frenada. Intento hacer todos mis tiempos en los frenos. Mental y físicamente, es muy duro. Cada vez que acortas distancias, entras en la curva, alcanzas a los demás y luego ellos enderezan la moto y se van, y así durante 26 o 27 vueltas. Y luego, en las últimas vueltas, estás mentalmente destrozado. Has destrozado los neumáticos... En fin, así son las cosas, pasas a la siguiente", finalizó.