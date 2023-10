Márquez: "El objetivo era atacar, porque si no, en la recta, me pasaban"

Marc Márquez no cerró mal un Gran Premio de Tailandia de MotoGP que ya estaba saliendo mejor de lo esperado, después de una notable carrera al sprint en la que finalizó en la cuarta posición. El piloto de Cervera (Lleida) finalizó sexto este domingo en una carrera larga que planteó al ataque en la primera mitad, y en la que se le vio bastante, envuelto en varias batallas.

Tras una buena salida, el #93 fue capaz de colocarse en el pelotón de cabeza. Un grupo en el que mantuvo una ajustada batalla con Pecco Bagnaia, que luchaba para remontar en su camino a finalizar segundo, y también con Aleix Espargaró, repitiendo la pelea que ya se vivió el sábado, y con Fabio Quartararo. Finalmente, el galo se impuso al ocho veces campeón del mundo. Márquez cruzó la línea de meta en séptima posición, aunque después de la carrera ganó una plaza debido a la sanción a Espargaró.

Al término de la carrera y en sus declaraciones con los medios de comunicación, el español explicó el por qué de su inicio tan movido, en el que volvió a reconocer que se lo volvió a pasar bien y a divertirse encima de la Honda.

"Al principio estuve peleón, pero poco a poco nos recolocamos en nuestro ritmo. Más que atacar, me he defendido. El objetivo era atacar, porque si no, en la recta, me pasaban. La mejor defensa es un ataque, para posicionarte con el grupo", explicó.

Sobre la estrategia, Márquez decidió en este caso no jugársela y salir con la opción preferida por todos los pilotos, medio - duro, después de tomar el riesgo de montar el blando la semana pasada en Australia. Sin embargo, vio que la goma media trasera, la blanda para este Gran Premio, acabó funcionando en la Ducati de su hermano, Alex Márquez, el único que se la jugó.

"Ha sido un fin de semana mejor de lo que esperaba. En la carrera dudé de poner el neumático trasero blando, pero decidí jugar las mismas cartas. Vi que mi hermano iba con el blando trasero, y que era el que mejor iba. Lo importante es que hemos acabado, y que hemos hecho una carrera constante. Y que, por pocas vueltas, hemos peleado", detalló.

Finalmente, Marc comentó la pelea por el título entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia: "Jorge y Pecco van con la misma moto, igualdad de condiciones", comentó sobre ambos, que llevan la GP23 que precisamente él llevará en 2024 en el equipo Gresini, puesto que la GP24 será para los dos pilotos de la escuadra oficial de Borgo Panigale y para los dos de Pramac.