A qué hora es la clasificación y carrera sprint de MotoGP en Brno y cómo ver

Con una semana de descanso tras el espectacular doblete de Marc Márquez en Balaton Park, la categoría reina del motociclismo ha aterrizado en Brno y este sábado llega ya el fuego real, con la clasificación y la carrera al sprint del GP de República Checa. Mira y apunta los horarios y la forma de ver ambas sesiones en la TV en España.

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A qué hora es la carrera sprint de MotoGP del GP de República Checa 2026 en Brno

A qué hora es la carrera al sprint del GP de República Checa de MotoGP 2026: a las 15:00h

Como viene siendo habitual en las carreras al sprint en territorio europeo, la carrera corta del sábado en Brno arrancará a las 15:00 hora local, que coincide con la hora peninsular española. Para ver la bandera a cuadros, los pilotos de MotoGP deberán completar un total de 10 vueltas.

A qué hora es la clasificación de MotoGP en Brno (GP de República Checa)

A qué hora es la Q1 de la clasificación del GP de República Checa de MotoGP 2026 en Brno : a las 10:50h

: a las 10:50h A qué hora es la Q2 de la clasificación del GP de República Checa de MotoGP 2026 en Brno: a las 11:15h

La clasificación será obviamente la primera sesión competitiva del fin de semana en suelo checo, con una Q1 que arrancará a las 10:50h de la mañana, antes de dar paso a la última y definitiva Q2 a las 11:15h, donde aparecerán los pilotos que el viernes consigan el acceso directo a dicha ronda, la cual definirá el poleman de Brno.

Cómo se puede ver por la TV el sábado de MotoGP en Brno: clasificación y carrera sprint

En España, para ver MotoGP en general y el GP de la República Checa 2026 de forma legal, hay que tener contratado DAZN, un servicio de streaming que puede reproducirse a través de cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. Obviamente, también está la opción de otras operadoras que cuentan con DAZN en su oferta.

Aunque con comentarios en inglés, los aficionados a MotoGP también pueden contratar el VideoPass, que es la plataforma del propio campeonato, para ver tanto la clasificación como la carrera al sprint de Brno.

Y obviamente te recordamos que en nuestra web, Motorsport.com, te contaremos todo lo que ocurra en la República Checa, con periodistas desplazados hasta Brno que nos traerán noticias de última hora, declaraciones, directos, etc.

A cuántas vueltas es la carrera al sprint de MotoGP 2026 en la República Checa

La carrera al sprint de este sábado en MotoGP se llevará a cabo a 10 vueltas, por lo que teniendo en cuenta que el Circuito de Brno tiene una longitud de 5.403 metros, todos los pilotos que acaben la prueba habrán completado un total de 54 km.

Los últimos 10 poleman y ganadores al sprint en Brno

En las últimas 10 clasificaciones del GP de la República Checa de MotoGP el rey ha sido Marc Márquez con cuatro poles (2014, 2016, 2017 y 2019), seguido por las dos de Jorge Lorenzo (2012 y 2015).

Con una sola pole, están Cal Crutchlow (2013), Andrea Dovizioso (2018), Brad Binder (2020) y por último Pecco Bagnaia en 2025.

Como se puede ver, obviamente no hubo GP de la República Checa entre 2021 y 2024.

Debido a que el formato de las carreras al sprint se creó en 2023, sólo hay un piloto que ha conseguido ganar la carrera corta del sábado: Marc Márquez el año pasado (2025).

A qué hora es la clasificación de Moto2 2026 en Brno

La clasificación de Moto2 en el GP de la República Checa será la última de este sábado, antes de la carrera al sprint de MotoGP. La Q1 empezará a las a las 13:40h, mientras que la Q2 lo hará a las 14:05h.

A qué hora es la clasificación de Moto3 2026 en Brno

Antes de la clasificación de Moto2 tendrá lugar la sesión clasificatoria de Moto3 en el Circuito de Brno, con una Q1 que arrancará a las 12:45h y una Q2 que lo hará a las 13:10h.