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Crónica de clasificación
MotoGP GP de República Checa

Ogura se saca una Pole de ciencia ficción de la chistera para batir el récord en Brno

Ai Ogura logró su primera pole en MotoGP, batiendo el récord absoluto de la pista en el GP de la República Checa, donde Marc Márquez saldrá quinto en parrilla.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Brno (Enviado Especial).- El piloto japonés de Trackhouse ya avisó el viernes al dominar la Práctica bajando el tiempo del récord de la pista, establecido por Pecco Bagnaia el pasado año con la pole (1.52.303), bajando hasta el 1.51.735, un tiempo que ya parecía muy rápido pero que, inmediátamente, fue pulverizado por varios pilotos en el arranque de la Q2 del GP de la República Checa.

Sin embargo, Ai Ogura tenía guardado en su chistera un giro de ciencia ficción, de manga japonés, al parar el reloj en 1.51.139, más de un segundo más rápido que la pole del año pasado, un crono que le permitirá, por primera vez desde que el pasado año ascendió a MotoGP, salir desde la pole y eso, para un piloto que siempre remonta muchas posiciones a final de carrera, es una señal de que es claro candidato a ganar en Brno.

Segundo en parrilla saldrá Fabio Di Giannantonio, que batió el récord hasta que llegó Ogura, y saldrá por delante de Pecco Bagnaia, que logró una importante primera fila.

Desde la segunda saldrá el líder Marco Bezzecchi, y junto a él Marc Márquez, al que anularon la primera vuelta por pisar el verde y le complicaron la Q2, pese a que al final lo salvó cone el quinto puesto. Sexto saldrá Diogo Moreira, el rookie, en su mejor clasificación en el año de su debut.

Raúl Fernández, Pedro Acosta y Franco Morbidelli, llegando de la Q1, saldrán de la tercera fila, mientras que Jorge Martín, que terminó primero la Q1, no logró mejorar en la Q2 su tiempo de la primera criba cronometrada y tendrá que salir décimo, muy lejos, con Fermín Aldeguer y Joan Mir detrás de él.

Desde la Q1 pasaron Martín (1.51.819), que hizo el tiempo en su primera vuelta, y Morbidelli, que cogió su rueda para hacer el segundo mejor tiempo a 0.201, y tras el cambio de neumáticos, la sesión se convirtió en todos los pilotos tratando de seguir a Martín y el de Aprilia ralentizando para dejar pasar, una caza del ratón al gato que impidió que ningún otro piloto lograra hacer una vuelta rápida limpia, terminando Maverick Viñales tercero, lo que le llevará a salir 13º en parrilla, pese a que era más rápido que Morbidelli, pero al hacer su vuelta solo se quedó a 33 milésimas de pasar el corte.

Alex Márquez saldrá 14º en parrilla, su peor clasificación del año, no en vano sigue lesionado y recuperándose poco a poco. Fabio Quartararo lo hará por detrás (15), con Luca Marini, Enea Bastianaini y Jack Miller más allá de la quinta fila de parrilla, que cerrarán Toprak Razgatlioglu y Cal Crutchlow.

Clasificación Q2 de MotoGP del GP de la R. Checa 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 7

1'51.139

   175.013  
2 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 7

+0.211

1'51.350

 0.211 174.681  
3 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 7

+0.244

1'51.383

 0.033 174.629  
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 7

+0.289

1'51.428

 0.045 174.559  
5 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 7

+0.297

1'51.436

 0.008 174.546  
6 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 6

+0.552

1'51.691

 0.255 174.148  
7 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 7

+0.633

1'51.772

 0.081 174.022  
8 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 7

+0.682

1'51.821

 0.049 173.945  
9 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 4

+0.712

1'51.851

 0.030 173.899  
10 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 7

+0.770

1'51.909

 0.058 173.809  
11 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 7

+0.905

1'52.044

 0.135 173.599  
12 Spain J. Mir Honda 36 Honda 6

+0.945

1'52.084

 0.040 173.537  
Ver resultados

Clasificación Q1 de MotoGP del GP de la R. Checa 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 6

1'51.819

   173.948  
2 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 6

+0.201

1'52.020

 0.201 173.636  
3 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 6

+0.234

1'52.053

 0.033 173.585  
4 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 6

+0.267

1'52.086

 0.033 173.534  
5 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 7

+0.366

1'52.185

 0.099 173.381  
6 Italy L. Marini Honda 10 Honda 7

+0.444

1'52.263

 0.078 173.261  
7 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 6

+0.538

1'52.357

 0.094 173.116  
8 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 6

+0.601

1'52.420

 0.063 173.019  
9 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 6

+0.687

1'52.506

 0.086 172.886  
10 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 6

+0.737

1'52.556

 0.050 172.809  
11 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 6

+0.807

1'52.626

 0.070 172.702  
12 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 6

+1.780

1'53.599

 0.973 171.223  
Ver resultados
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