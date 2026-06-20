La parrilla de salida de MotoGP en Brno (GP de Chequia): filas y posiciones

La clasificación del Gran Premio de República Checa de MotoGP 2026 ya ha dictado sentencia y la parrilla de salida para las dos carreras del fin de semana en Brno está completamente definida. En un trazado histórico que volvió al calendario la pasada temporada y que siempre exige el máximo a pilotos y motos, Ai Ogura logró su primera pole en la categoría reina, seguido por 2 Ducati. Con todo decidido para la sprint del sábado y la carrera principal del domingo, la lucha por la victoria promete emociones fuertes desde que se apaguen los semáforos.

A continuación, consulta cómo queda la parrilla de salida del GP de República Checa de MotoGP 2026, con el orden completo de filas y posiciones para las dos carreras del fin de semana en Brno.

Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Brno (GP de República Checa): filas y posiciones

1. Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team 2. Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team 3. Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team 4. Marco Bezzecchi

Aprilia Racing 5. Marc Márquez

Ducati Lenovo Team 6. Diogo Moreira

Pro Honda LCR 7. Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team 8. Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing 9. Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team 10. Jorge Martín

Aprilia Racing 11. Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP 12. Joan Mir

Honda HRC Castrol 13. Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3 14. Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP 15. Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP 16. Luca Marini

Honda HRC Castrol 17. Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3 18. Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP 19. Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP 20. Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing 21. Cal Crutchlow

Castrol Honda LCR 22. Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha

Resumen de la parrilla de salida de MotoGP en Brno

Tras la clasificación celebrada este sábado en Brno, la parrilla de salida quedó encabezada por Ai Ogura. El japonés liderará una primera fila formada por Aprilia y Ducati, con Fabio Di Giannantonio en la segunda posición y Pecco Bagnaia en la tercera, después de que el italiano lograra imponerse a su compañero Marc Márquez en la lucha por las primeras plazas.

La segunda fila estará encabezada por el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que partirá cuarto. A su lado arrancarán Marc Márquez y Diogo Moreira, que volvió a destacar con la Honda del LCR para firmar la mejor clasificación de la marca japonesa y su mejor resultado de los sábados en su temporada de debut en MotoGP.

En la tercera fila estarán Raúl Fernández, que no logró rematar el potencial mostrado durante el fin de semana, Pedro Acosta y Franco Morbidelli. Más atrás arrancará Jorge Martín, décimo clasificado y además condicionado por la doble long lap penalty que deberá cumplir en carrera. Junto al vigente campeón del mundo partirán Fermín Aldeguer y Joan Mir, encargados de completar las cuatro primeras filas de la parrilla en Brno.

Parrilla de salida de MotoGP en el GP de Chequia (Brno) 2026 con los tiempos de la Q2

¿Quién ha logrado la pole en Brno 2026 de MotoGP?

Ai Ogura saldrá desde la pole position en las dos carreras del Gran Premio de República Checa de MotoGP 2026. El piloto japonés de Trackhouse confirmó las excelentes sensaciones que había mostrado durante todo el fin de semana en Brno y firmó la primera pole de su trayectoria en la categoría reina. Con una Aprilia que se mostró especialmente competitiva en el trazado checo, Ogura encabezará una primera fila completada por dos Ducati: la de Fabio Di Giannantonio y la de Pecco Bagnaia.

¿En qué posición sale Marc Márquez en el GP de Chequia de MotoGP 2026 en Brno?

Marc Márquez saldrá desde la quinta posición de la parrilla en el Gran Premio de República Checa de MotoGP 2026. El piloto de Ducati se quedó a casi tres décimas del tiempo de referencia marcado por Ai Ogura y arrancará desde la segunda fila, aunque manteniéndose plenamente en la lucha por la victoria. El ocho veces campeón del mundo tendrá por delante a rivales directos como Marco Bezzecchi y a su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, en una carrera que se presenta especialmente abierta.