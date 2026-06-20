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La parrilla de salida de MotoGP en Brno (GP de Chequia): filas y posiciones

Descubre cómo queda la parrilla de salida del GP de República Checa 2026 de MotoGP en Brno, con las posiciones, filas y el orden completo para la sprint del sábado y la carrera del domingo.

Pol Hermoso
Editado:
Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La clasificación del Gran Premio de República Checa de MotoGP 2026 ya ha dictado sentencia y la parrilla de salida para las dos carreras del fin de semana en Brno está completamente definida. En un trazado histórico que volvió al calendario la pasada temporada y que siempre exige el máximo a pilotos y motos, Ai Ogura logró su primera pole en la categoría reina, seguido por 2 Ducati. Con todo decidido para la sprint del sábado y la carrera principal del domingo, la lucha por la victoria promete emociones fuertes desde que se apaguen los semáforos.

A continuación, consulta cómo queda la parrilla de salida del GP de República Checa de MotoGP 2026, con el orden completo de filas y posiciones para las dos carreras del fin de semana en Brno.

Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Brno (GP de República Checa): filas y posiciones

1. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

 

2. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

 

3. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

4. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

 

5. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

 

6. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

7. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

8. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

9. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

10. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

11. Spain Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

 

12. Spain Joan Mir

Honda HRC Castrol

13. Spain Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3

 

14. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

 

15. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

16. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

 

17. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

 

18. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

19. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

20. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

21.  Cal Crutchlow

Castrol Honda LCR

 

22. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha 

 

 

Resumen de la parrilla de salida de MotoGP en Brno

Tras la clasificación celebrada este sábado en Brno, la parrilla de salida quedó encabezada por Ai Ogura. El japonés liderará una primera fila formada por Aprilia y Ducati, con Fabio Di Giannantonio en la segunda posición y Pecco Bagnaia en la tercera, después de que el italiano lograra imponerse a su compañero Marc Márquez en la lucha por las primeras plazas.

La segunda fila estará encabezada por el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que partirá cuarto. A su lado arrancarán Marc Márquez y Diogo Moreira, que volvió a destacar con la Honda del LCR para firmar la mejor clasificación de la marca japonesa y su mejor resultado de los sábados en su temporada de debut en MotoGP.

En la tercera fila estarán Raúl Fernández, que no logró rematar el potencial mostrado durante el fin de semana, Pedro Acosta y Franco Morbidelli. Más atrás arrancará Jorge Martín, décimo clasificado y además condicionado por la doble long lap penalty que deberá cumplir en carrera. Junto al vigente campeón del mundo partirán Fermín Aldeguer y Joan Mir, encargados de completar las cuatro primeras filas de la parrilla en Brno.

Parrilla de salida de MotoGP en el GP de Chequia (Brno) 2026 con los tiempos de la Q2

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 7

1'51.139

   175.013  
2 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 7

+0.211

1'51.350

 0.211 174.681  
3 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 7

+0.244

1'51.383

 0.033 174.629  
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 7

+0.289

1'51.428

 0.045 174.559  
5 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 7

+0.297

1'51.436

 0.008 174.546  
6 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 6

+0.552

1'51.691

 0.255 174.148  
7 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 7

+0.633

1'51.772

 0.081 174.022  
8 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 7

+0.682

1'51.821

 0.049 173.945  
9 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 4

+0.712

1'51.851

 0.030 173.899  
10 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 7

+0.770

1'51.909

 0.058 173.809  
11 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 7

+0.905

1'52.044

 0.135 173.599  
12 Spain J. Mir Honda 36 Honda 6

+0.945

1'52.084

 0.040 173.537  
Ver resultados

¿Quién ha logrado la pole en Brno 2026 de MotoGP?

Ai Ogura saldrá desde la pole position en las dos carreras del Gran Premio de República Checa de MotoGP 2026. El piloto japonés de Trackhouse confirmó las excelentes sensaciones que había mostrado durante todo el fin de semana en Brno y firmó la primera pole de su trayectoria en la categoría reina. Con una Aprilia que se mostró especialmente competitiva en el trazado checo, Ogura encabezará una primera fila completada por dos Ducati: la de Fabio Di Giannantonio y la de Pecco Bagnaia.

¿En qué posición sale Marc Márquez en el GP de Chequia de MotoGP 2026 en Brno?

Marc Márquez saldrá desde la quinta posición de la parrilla en el Gran Premio de República Checa de MotoGP 2026. El piloto de Ducati se quedó a casi tres décimas del tiempo de referencia marcado por Ai Ogura y arrancará desde la segunda fila, aunque manteniéndose plenamente en la lucha por la victoria. El ocho veces campeón del mundo tendrá por delante a rivales directos como Marco Bezzecchi y a su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, en una carrera que se presenta especialmente abierta.

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