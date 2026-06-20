La parrilla de salida de MotoGP en Brno (GP de Chequia): filas y posiciones
Descubre cómo queda la parrilla de salida del GP de República Checa 2026 de MotoGP en Brno, con las posiciones, filas y el orden completo para la sprint del sábado y la carrera del domingo.
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
La clasificación del Gran Premio de República Checa de MotoGP 2026 ya ha dictado sentencia y la parrilla de salida para las dos carreras del fin de semana en Brno está completamente definida. En un trazado histórico que volvió al calendario la pasada temporada y que siempre exige el máximo a pilotos y motos, Ai Ogura logró su primera pole en la categoría reina, seguido por 2 Ducati. Con todo decidido para la sprint del sábado y la carrera principal del domingo, la lucha por la victoria promete emociones fuertes desde que se apaguen los semáforos.
A continuación, consulta cómo queda la parrilla de salida del GP de República Checa de MotoGP 2026, con el orden completo de filas y posiciones para las dos carreras del fin de semana en Brno.
Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Brno (GP de República Checa): filas y posiciones
|
1. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
|
2. Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
3. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
|
4. Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
|
5. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
|
6. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
|
7. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
|
8. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
|
9. Franco Morbidelli
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
10. Jorge Martín
Aprilia Racing
|
11. Fermín Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
12. Joan Mir
Honda HRC Castrol
|
13. Maverick Viñales
Red Bull KTM Tech3
|
14. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
15. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
16. Luca Marini
Honda HRC Castrol
|
17. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
|
18. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
19. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
20. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
|
21. Cal Crutchlow
Castrol Honda LCR
|
22. Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha
|
Resumen de la parrilla de salida de MotoGP en Brno
Tras la clasificación celebrada este sábado en Brno, la parrilla de salida quedó encabezada por Ai Ogura. El japonés liderará una primera fila formada por Aprilia y Ducati, con Fabio Di Giannantonio en la segunda posición y Pecco Bagnaia en la tercera, después de que el italiano lograra imponerse a su compañero Marc Márquez en la lucha por las primeras plazas.
La segunda fila estará encabezada por el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que partirá cuarto. A su lado arrancarán Marc Márquez y Diogo Moreira, que volvió a destacar con la Honda del LCR para firmar la mejor clasificación de la marca japonesa y su mejor resultado de los sábados en su temporada de debut en MotoGP.
En la tercera fila estarán Raúl Fernández, que no logró rematar el potencial mostrado durante el fin de semana, Pedro Acosta y Franco Morbidelli. Más atrás arrancará Jorge Martín, décimo clasificado y además condicionado por la doble long lap penalty que deberá cumplir en carrera. Junto al vigente campeón del mundo partirán Fermín Aldeguer y Joan Mir, encargados de completar las cuatro primeras filas de la parrilla en Brno.
Parrilla de salida de MotoGP en el GP de Chequia (Brno) 2026 con los tiempos de la Q2
Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|7
|
1'51.139
|175.013
|2
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|7
|
+0.211
1'51.350
|0.211
|174.681
|3
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|7
|
+0.244
1'51.383
|0.033
|174.629
|4
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|7
|
+0.289
1'51.428
|0.045
|174.559
|5
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|7
|
+0.297
1'51.436
|0.008
|174.546
|6
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|6
|
+0.552
1'51.691
|0.255
|174.148
|7
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|7
|
+0.633
1'51.772
|0.081
|174.022
|8
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|7
|
+0.682
1'51.821
|0.049
|173.945
|9
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|4
|
+0.712
1'51.851
|0.030
|173.899
|10
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|7
|
+0.770
1'51.909
|0.058
|173.809
|11
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|7
|
+0.905
1'52.044
|0.135
|173.599
|12
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|6
|
+0.945
1'52.084
|0.040
|173.537
|Ver resultados
¿Quién ha logrado la pole en Brno 2026 de MotoGP?
Ai Ogura saldrá desde la pole position en las dos carreras del Gran Premio de República Checa de MotoGP 2026. El piloto japonés de Trackhouse confirmó las excelentes sensaciones que había mostrado durante todo el fin de semana en Brno y firmó la primera pole de su trayectoria en la categoría reina. Con una Aprilia que se mostró especialmente competitiva en el trazado checo, Ogura encabezará una primera fila completada por dos Ducati: la de Fabio Di Giannantonio y la de Pecco Bagnaia.
¿En qué posición sale Marc Márquez en el GP de Chequia de MotoGP 2026 en Brno?
Marc Márquez saldrá desde la quinta posición de la parrilla en el Gran Premio de República Checa de MotoGP 2026. El piloto de Ducati se quedó a casi tres décimas del tiempo de referencia marcado por Ai Ogura y arrancará desde la segunda fila, aunque manteniéndose plenamente en la lucha por la victoria. El ocho veces campeón del mundo tendrá por delante a rivales directos como Marco Bezzecchi y a su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, en una carrera que se presenta especialmente abierta.
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