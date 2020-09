El Mundial de MotoGP contempla, en su reglamento, una serie de concesiones para los equipos que, durante una temporada, no logren ningún podio. Una norma que nació para igualar el campeonato, ayudar a los fabricantes con menos potencial y, sobre todo, a los que llegaban nuevos o regresaban tras una ausencia.

El primer equipo que perdió las concesiones fue Ducati, en 2016. Suzuki gozó de ellas en su regreso a MotoGP, las perdió en 2017 tras cosechar buenos resultados el año anterior, y las recuperó en 2018 tras un mal año, volviendo a perderlas en 2019.

Este año solo dos equipos, Aprilia y KTM, gozaban de estas concesiones, pero el austríaco, tras conseguir dos victorias recientemente, han perdido una parte de esas prebendas para 2020, y las perderá todas de forma definitiva en 2021, cuando será considerado uno de los ‘grandes’ junto a Honda, Yamaha, Ducati y Suzuki.

En las cinco primeras carreras del curso, Yamaha, Ducati, KTM y Suzuki han sumado victorias o podios, mientras que Aprilia y Honda aún no lo han conseguido.

En el caso de que HRC terminara la temporada sin lograr anotarse ningún podio, podría por reglamento y en condiciones normales, calificar para concesiones, lo que le otorgaría, en 2021, una serie de ventajas importantes, entre ellas gozar de dos motores más por curso, desarrollo durante el año o hacer test ilimitados, incluso con los pilotos oficiales.

Sin embargo, Honda no podrá pedir las concesiones aunque cierre la temporada en blanco, ya que debido al gran acuerdo entre fabricantes durante el look out derivado de la covid-19, se decidió que en 2020 las concesiones solo se pueden perder y no ganar o recuperar, según una revisión del reglamento publicada hace unos meses por la FIM.

“En condiciones normales, la fábrica que no consigue ningún podio durante una temporada completa tiene derecho a acogerse a las concesiones. Sin embargo, durante el look out por el confinamiento, en las reuniones que han hecho los equipos en la MSMA, se ha dejado claro que este año, excepcionalmente, en el caso de que un equipo no consiguiera ningún podio se mantendrá la situación tal y como está. Fue una decisión tomada por unanimidad, por lo que ningún equipo puede ganarlas, pero sí perderlas en caso de buenos resultados, como es la situación de KTM”, explica a Motorsport.com un participante en las reuniones de la Asociación de Constructores (MSMA).

En cualquier caso, Honda confía plenamente en que pronto consigan volver al podio con Takaaki Nakagami, y que antes de acabar el año reaparezca Marc Márquez y pueda contribuir con algunos buenos resultados, algo que dejaría sin efecto la posibilidad de calificar para concesiones.