Gresini Racing ha sido el segundo equipo de MotoGP en anunciar la fecha de presentación de su moto para la temporada 2026. La escudería de Nadia Padovani, con sede en Faenza, desvelará la decoración de sus Ducati para el próximo curso el próximo 31 de enero, un sábado. El acto tendrá lugar en Kuala Lumpur, capital de Malasia, a partir de las 19:00 horas de la tarde, según han confirmado mediante un post en sus redes sociales.

Será la primera vez que Gresini abra el telón de su nuevo curso en Malasia, ya que normalmente solían presentarse en territorio italiano. Esta circunstancia no es casualidad, ya que apenas unos días después del acto, entre los días 3 y 5 de febrero, arrancará la pretemporada 2026 de MotoGP para todos los equipos, con el habitual test de Sepang, también en territorio malasio. Unos días antes, del 29 al 31 de enero, será el Shakedown en la misma pista la que abra las pruebas invernales, pero Gresini no puede participar en esos entrenos, reservados a marcas con concesiones (Yamaha), pilotos debutantes y a los distintos probadores de las fábricas.

De esta manera, Gresini comenzará un curso muy ilusionante para la escudería. Tras un 2024 de maravilla, en el que Alex Márquez se proclamó subcampeón del mundo, Fermín Aldeguer el mejor 'rookie' el año, y el equipo ganó la clasificación de escuadras independientes, el proyecto creado en su día por Fausto Gresini vivirá un paso adelante en su trayectoria.

Y es que el pequeño de los Márquez Alentá dispondrá en su garaje de material oficial, esto es, de una moto de fábrica, la Desmosedici GP26 que también pilotarán Marc Márquez y Pecco Bagnaia en el equipo Ducati Lenovo, así como Fabio Di Giannantonio en el Pertamina Enduro VR46. Por su parte, Aldeguer tendrá que conformarse con una maquinaria de un año de antigüedad, por lo que se pondrá al manillar de la Ducati GP25, la moto campeona del mundo con el #93.

Precisamente, un día antes del anuncio de Gresini, el equipo oficial de Ducati también anunció la fecha de presentación de sus motos rojas para el próximo curso. Será el próximo 19 de enero, en la estación de esquí de Madonna di Campiglio, ubicada en los Dolomitas italianos, en el marco de su habitual evento 'Campioni in Festa'.