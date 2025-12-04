Ducati ha confirmado cuándo y dónde presentará la MotoGP del equipo oficial para la temporada 2026. La última moto del actual reglamento técnico de la categoría reina antes del cambio de 2027 -con el paso de máquinas de 1000cc a 850cc entre otras novedades-, y aquella que pilotarán Marc Márquez y Pecco Bagnaia, se desvelará en sociedad el próximo 19 de enero de 2026, en los Dolomitas, en Madonna di Campiglio como viene siendo habitual, una de las zonas naturales y turísticas más conocidas de toda Italia.

La marca lo ha anunciado este jueves, 4 de diciembre, en un comunicado en el que han explicado que harán su habitual 'Campioni in Pista', un evento que reúne a todas las estrellas de Ducati, no solo en el Mundial de MotoGP, y que en esta ocasión tendrá un significado especial.

Y es que la casa de Borgo Panigale celebrará en él su 100º aniversario, todo un hito para el fabricante italiano que está dominando con mano de hierro el campeonato en los últimos años, especialmente con Márquez en 2025, logrando su noveno título mundial de motociclismo y la triple corona -pilotos, equipos y constructores- para la firma transalpina.

"La temporada 2026 del Ducati Lenovo Team, que celebra el centenario de Ducati, comenzará con el espíritu de la tradición. La estación de Madonna di Campiglio volverá a acoger el evento 'Campioni In Pista', la presentación oficial de la próxima temporada de MotoGP", empezó rezando el comunicado de Ducati. "Las nuevas motos Ducati Desmosedici GP de Marc Márquez y Pecco Bagnaia se darán a conocer en el fabuloso paisaje de los Dolomitas el 19 de enero de 2026".

De esta manera, Ducati presentará la Desmosedici GP26 con los colores rojos que pilotarán Márquez, en su asalto al décimo campeonato mundial y octavo de MotoGP, y Bagnaia, quien buscará dejar atrás su complicadísima campaña 2025, probablemente la peor de su carrera deportiva. Cabe recordar que, además, la última versión de la moto, pero con otros colores, también estará disponible para Alex Márquez, en Gresini Racing, y Fabio Di Giannantonio, en el Pertamina Enduro VR46.

Además, antes de terminar este año, el próximo 19 de diciembre de 2025, Ducati celebrará otro evento 'Campioni in Festa', para celebrar todo lo que ha supuesto el curso que se dejó atrás en Valencia hace unas semanas. Allí estarán Claudio Domenicali (CEO de Ducati), Luigi Dall’Igna (director general de Ducati Corse), Mauro Grassilli (director deportivo de Ducati Corse), Paolo Ciabatti (director general de Ducati Corse Off-Road), Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio, Fermín Aldeguer, Nicolò Bulega y pilotos de motocross, a saber, Alessandro Lupino, Tony Cairoli, Ferruccio Zanchi y Simone Mancini.

También puedes leer: MotoGP Por qué Ducati se enfrenta con Marc Márquez a su renovación más complicada