El "gran error" que condenó a Espargaró en Indonesia

Mientras que Maverick Viñales luchaba por el primer puesto en la carrera del Gran Premio de Indonesia, Aleix Espargaró, el único piloto que ha ganado este año con una Aprilia, tuvo una carrera muy difícil, terminando décimo y a treinta segundos de su compañero de equipo. Los dos españoles salían en primera línea y, aunque bajó al séptimo puesto al final de la primera vuelta, el de Granollers remontó rápidamente hasta la cuarta plaza.

Sin embargo, pasado el ecuador de la carrera, el catalán siguió perdiendo posiciones al degradar en exceso su neumático trasero, el blando. Espargaró lamentó amargamente esta elección. "[Fue] un gran error por mi parte y por parte del equipo", resumió un Aleix que fue uno de los cinco pilotos que optaron por esa goma. "Ha sido un error del equipo, pero yo he sido el último en tomar la decisión, así que ha sido un gran error".

"Tuve muy malas sensaciones durante el Warm Up. Quizás no tenía el mejor neumático durante la sesión y, en lugar de elegir el medio como todos los demás en carrera, decidí ir a por el blando. Esperaba que la degradación llegara un poco más tarde. Perdí una gran oportunidad".

"De hecho, [la degradación] llegó antes de lo que esperaba", insistió el español. "Esperaba hacer al menos las primeras 18 o 20 vueltas a buen ritmo, pero en el décimo giro empecé a notar degradación".

Preguntado por el neumático que debería haber elegido, Espargaró se limitó a responder: "¡El blando no, eso seguro!" Después de ver de lo que era capaz Viñales con la misma moto, la frustración era evidente para un piloto que esperaba al menos luchar por el podio.

"No tiene sentido hablar de ello, pero desde el viernes he sido uno de los pilotos más rápidos de la parrilla y sin duda había una gran oportunidad de pelear por el podio, pero nunca se sabe. Hemos cometido un error. Es una pena porque es difícil estar en posición de luchar por la victoria y por el podio en MotoGP, y desperdiciar una oportunidad así no está nada bien".

"Es realmente una pena porque tuve muy buena velocidad todo el fin de semana", recordó el #41. "Es estúpido decir que podría haber ganado, pero durante todo el fin de semana me he sentido muy, muy rápido y fuerte. Con el neumático medio, quizás no habría ganado pero habría luchado por el podio. Cometí un error, es la segunda vez esta temporada. Lo hice en Alemania y aquí, y lo siento mucho".

Espargaró sólo sumó seis puntos en Indonesia, ya que el sábado su carrera al sprint terminó en una caída en la que se llevó por delante a Brad Binder. El sudafricano sumó cuatro puntos más el domingo para dejar atrás a su rival por 34 en la batalla por el cuarto puesto de la general. Aleix se encuentra ahora bajo la amenaza de Viñales, que arrebató el sexto puesto a Johann Zarco para quedarse a apenas 12 puntos de su compañero de garaje.