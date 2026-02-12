Ir al contenido principal

MotoGP GP de Tailandia

Fermín Aldeguer no correrá en Tailandia y Gresini confirma su sustituto

Fermín Aldeguer se perderá el arranque de la temporada 2025 de MotoGP por la lesión que sufrió hace unas semanas entrenando. Michele Pirro le sustituirá en Tailandia.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pese a sus esfuerzos por recuperarse, Fermín Aldeguer no podrá viajar a Tailandia, ni para el último test de la pretemporada (21 y 22 de febrero) ni para la primera cita de la temporada 2026 de MotoGP (fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo), según ha confirmado este jueves, 12 de febrero, su equipo, Gresini. La escudería también ha confirmado que Michele Pirro, probador de Ducati, será su sustituto en ambas ocasiones.

Recuerda:

Poco más de 20 días antes de que comenzaran los ensayos invernales de la categoría reina, el 8 de enero, el piloto español sufrió un desafortunado accidente y se lesionó entrenando en el circuito que el ex piloto Jorge Martínez 'Aspar' tiene en la localidad de Guadalssuar (Valencia). Un lugar que, por ejemplo, está sirviendo a otros corredores, como Jorge Martín, para volver a subirse a una moto de calle, precisamente para ayudarles en su recuperación.

El murciano, mejor 'rookie' de la campaña 2025, se fracturó la diáfisis del fémur izquierdo, y tuvo que ser operado después. Desde entonces, Aldeguer ha estado trabajando sin descanso en su recuperación, en su casa ubicada en Andorra. De hecho, fue por eso por lo que no acudió a la presentación de Gresini, en Malasia, donde tuvo lugar el primer test colectivo de la pretemporada, que tuvo que saltarse por esta cuestión.

Aunque los doctores y el propio equipo Gresini aún no descartaban la posibilidad de estar en Tailandia, a expensas de los últimos exámenes médicos, el propio Aldeguer enfrió sus opciones de retorno en Buriram, apuntando a que seguramente se le vería de vuelta en Brasil (segundo GP de la temporada 2025, del 20 al 22 de marzo) o en Estados Unidos (en Austin, una semana después de la visita a Goiânia). Y este jueves, ha sido la escuadra con sede en Faenza la que ha confirmado la ausencia del de La Ñora en Chang en un comunicado.

 

"Fermín Aldeguer sigue adelante con determinación y perseverancia. Su recuperación avanza rápidamente, pero no lo suficiente como para poder estar en Tailandia. Se perderá el test de Buriram y la primera carrera de la temporada, y Michele Pirro le sustituirá", confirmaron en un texto en el que, fieles a la propia filosofía del equipo de hacer referencia a series de televisión o películas, compararon a Aldeguer con el protagonista de la serie de Apple TV 'Severance'.

En cuanto al parte de lesiones del resto de la parrilla, cabe resaltar que Jorge Martín tendrá más suerte y sí podrá estar en Tailandia para el test y para el gran premio, según anunciaron tanto él como Aprilia, al haberse recuperado de las operaciones por las que pasó este invierno, de dos de las lesiones que sufrió en 2025.

También puedes leer:

