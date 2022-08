Quartararo: "Llegar a Silverstone con una sanción todavía me motiva más"

Cargar el reproductor de audio

El líder de la clasificación general de MotoGP y vigente campeón del mundo, Fabio Quartararo, afronta la segunda mitad de temporada con un colchón de 21 puntos sobre Aleix Espargaró.

Sin embargo, esta diferencia podría ser mayor de no ser por su error en el Gran Premio de los Países Bajos. En Assen, el joven galo se fue al suelo en la siempre complicada curva 5, llevándose puesto al mayor de los Espargaró.

Aunque el piloto de Aprilia pudo salvar la caída y remontar hasta la cuarta posición, Fabio recibió una penalización por parte de los comisarios. Así, el de Yamaha Factory Racing deberá cumplir una long-lap penalty en el Gran Premio de Gran Bretaña, que se celebrará este mismo fin de semana en Silverstone.

Quartararo no encajó bien la sanción, he hizo una queja a través de su cuenta de Instagram en la que ironizaba sobre el buen hacer de los comisarios y advertía que no intentaría "más adelantamientos".

Tras un mes de descanso, las aguas vuelven a su cauce, y el líder de la general dice estar "contento" con el regreso de la actividad. "Dediqué el parón veraniego a descansar, pero también he estado entrenando muchas horas. He estado concentrado en volver a las carreras en el mejor estado de forma posible", comenta.

Esta semana, el paddock se encamina a Silverstone para disputar el Gran Premio de Gran Bretaña. Un circuito que le trae buenos recuerdos.

"Tengo ganas de correr en Silverstone, donde ya gané el año pasado. Aunque esta vez será más complicado, porque sabemos que tendremos una long-lap penalty...".

Pero Fabio avisa: "Si soy sincero, eso [la penalización] solo hace que llegue más motivado para hacerlo aún mejor".

Por delante se enfrenta a nueve Grandes Premios en los que tendrá que hacer valer su potencial para revalidar el título de campeón del mundo de MotoGP. Hasta ahora, el de Yamaha ha tenido que luchar con las flaquezas de su moto, aunque ha acumulado una pole, seis podios y tres victorias.

En estos momentos, parece que su principal rival en esta lucha va a ser Aleix Espargaró, envalentonado con el gran salto adelante que ha dado Aprilia Racing Team respecto a años anteriores.

Pecco Bagnaia, candidato para ser el tercero en discordia, parece haberse quedado descolgado, y actualmente ocupa la cuarta posición de la general a 65 puntos del líder.

