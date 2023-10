Espargaró: "Es normal que Martín se caíga, también se caía el mejor Márquez"

La pareja de pilotos de Aprilia y el corredor español de Pramac fueron los tres únicos que bajaron del 1.30 este viernes en el arranque del Gran Premio de Tailandia, en el que Jorge Martín lideró las dos sesiones de entrenamientos, con Maverick Viñales segundos en ambas. Aleix Espargaró, que fue cuarto por la mañana al verse sorprendido por su hermano Pol, bajó por la tarde hasta el 1.29.986 para irse a dormir como el tercer piloto más rápido del arranque del fin de semana, una situación que hace pensar en Silverstone y de Barcelona, donde el viernes Aleix fue un rayo.

"He trabajado mucho con los vídeos para tratar de entender porque el año pasado perdíamos tanto tiempo en este circuito, la Aprilia no es muy buena en las curvas de parar y arrancar, que tampoco son mi fuerte, y las tres que hay aquí es donde más perdíamos. Así que lo estuvimos estudiando mucho y creo que hoy hemos podido mejorar bastante en ese aspecto. Estoy contento del trabajo que hemos hecho", valoró el piloto al final del día.

"Me podría colgar la medalla y decir que he sido yo, pero no es así, la moto tiene más agarre y tracción en la entrada y salida de curva, y la verdad que hemos sido muy competitivos", añadía.

En un circuito donde es difícil entender qué neumático será el más efectivo, ya que tanto el medio como el duro son opciones razonables, Aleix fue rápido en con ambos compuestos.

"Con los dos, con el neumático medio por la tarde hemos sido de los más rápidos, rodando en 31 bajos (de ritmo), y por la mañana también hemos estado delante con el duro".

Pese a sentirse rápido, Aleix no se ve dominador como en Silverstone o Barcelona.

"Creo que aquí habrá más igualdad, estamos todos muy juntos, si el octavo mejora una décima se pone segundo y si la pierdo yo, paso de tercero al octavo", explicó.

Por sus características, en este circuito encontrar una rueda te ayuda a mejorar mucho, algo que Aleix no tiene previsto intentar.

"Voy a seguir tirando solo, otra vez hemos visto hoy en el pitlane una imagen ridícula (pilotos esperando rueda), yo he seguido con mi limitador y he salido tirando solo, con otros pilotos detrás, creo que eso lo acaban pagando el domingo", advertía.

Por último, Aleix valoró el trabajo de su gran amigo Jorge Martín, que hizo el mejor tiempo, justo antes de sufrir una caída que no acabó de entender.

"Estoy contento que Jorge no nos ha dejado en ridículo como hizo en las últimas carreras", dijo el de Aprilia. "Cuando están yendo tan rápido es normal caerte, el mejor Márquez de la historia se caía casi todos los viernes y sábados. Martín está a un nivel espectacular y es normal que se caiga", aseguró el chico de Granollers.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team