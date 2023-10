Este viernes se antojaba clave para Pecco Bagnaia. Y es que el líder del Mundial de MotoGP venía quedándose fuera del corte de la Q2 en los dos últimos grandes premios. Así, la intención del italiano era volver a estar entre los 10 pilotos más rápidos del segundo ensayo libre en un Gran Premio de Tailandia que es la primera de cuatro pistas favorables para él que quedan para cerrar la temporada.

El italiano lo consiguió sin mayores problemas. A pesar de que no tuvo las mejores sensaciones en la primera mitad de la Práctica, Bagnaia fue más consistente en la segunda para finalizar séptimo, con un 1:30.069, a menos de 250 milésimas de su rival por el título, Jorge Martín.

Una vez finalizada la primera jornada en Buriram, el transalpino no pudo ocultar su alegría, no solo por pasar a la Q2 de forma directa en sí, sino sobre todo por haber recuperado sus sensaciones con la frenada de la GP23, en un circuito donde ese aspecto cuenta, y mucho.

"Por fin. Pero no es solo eso [pasar a la Q2], es el 'feeling'. Puedo frenar fuerte, es muy bonito. He echado de menos este sentimiento de frenar fuerte de delante y que la moto me siga. Estoy muy contento", empezó diciendo.

"Por desgracia, en la primera mitad de la Práctica no sentí lo mismo que por la mañana. El 'feeling' con el neumático trasero, con el primer medio [que monté], no fue el mejor. La parte derecha tuvo algún problema con el agarre. Pero, en cuanto lo cambiamos para el 'time attack', las sensaciones fueron buenas de nuevo", explicó posteriormente sobre su inicio más titubeante.

Pecco reconoció que tenía dos reglajes disponibles para este viernes: "Hoy teníamos dos 'settings' completamente diferentes, uno que seguía el de Phillip Island y otro de Austria, por lo tanto, para pistas en las que se frena fuerte. Al final volvimos al segundo y me sentí mucho mejor".

De cara a lo que ocurra en el resto del fin de semana, el #1 se fija en las Aprilia, que finalizaron en segunda y tercera posición, aunque él no se descarta para nada: "Creo que Aprilia será muy competitiva en este circuito, con el agarre que tienen y con el neumático que hay. Para nosotros un Top 3 en clasificación sería bueno, pero podemos luchar por la pole".

"Más allá de Barcelona, es muy difícil predecir quién es el más rápido el viernes. Tenemos diferentes estrategias durante las sesiones. Pero creo que Aprilia es competitiva, y KTM también. Si podemos mejorar un poquito más la entrada de las curvas podemos ser aún más rápidos", continuó.

"Por cómo he ido hoy, por el ritmo que he conseguido mantener, puede ser una carrera en la que estaremos en la lucha. Jorge tenía una estrategia diferente con los neumáticos hoy, pero nuestro ritmo se emparejó mucho y parecía muy similar", remachó para finalizar.