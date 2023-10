Martín: "Aquí soy un poquito menos superior que en las últimas carreras"

El pulso cerrado por el título que el español mantiene con Pecco Bagnaia viaja en una especie de montaña rusa que este fin de semana tiene su próxima parada en el circuito de Buriram. Tras arañarle 73 puntos al italiano desde el sábado de Montmeló y hasta el de Indonesia, el actual campeón le devolvió con la misma moneda, al sumar 37 más que él en una sola semana, como consecuencia de dos errores de bulto de Martín, en Mandalika –se fue al suelo mientras circulaba al frente– y en Australia –se equivocó con la elección de la goma trasera–.

A la espera de que la cosa se estabilice, el aspirante repite una y otra vez que se siente el más fuerte de toda la parrilla, una impresión avalada por el cronómetro: este viernes, en Tailandia, el corredor del equipo Pramac volvió a liderar las pantallas de tiempos, antes de rodar por el suelo a falta de un par de minutos para que el entrenamiento terminara.

Si tenemos en cuenta las últimas experiencias, sobre todo la caída en Indonesia, uno podría pensar que este nuevo accidente podría influir en la mentalidad del madrileño, pero eso es algo que él descarta completamente.

"Soy un piloto, me caigo mil veces y no pasa nada. No puedo darle importancia", soltó Martín, en referencia al 13º accidente que se le contabiliza en lo que va de curso. "Fue una caída rara, porque ya estaba soltando el freno, porque frené antes que en la vuelta anterior y porque iba más lento. Lo que está claro es que mañana no frenaré en ese punto", añadió el #89, que en las últimas fechas ha combinado actuaciones estelares, como los triunfos en India y Japón, con dolorosos resbalones, como los de los dos últimos grandes premios.

Velocidad, en cualquier caso, no le falta al piloto más explosivo del momento. "Aquí soy un poquito menos superior que en los últimos grandes premios. En ritmo rodaba el cuarto con gomas usadas, mientras que el resto iba con nuevas. Así que tengo un plus, eso está claro", argumentó Martín, que ya advierte que este domingo no decidirá qué goma emplear, hasta saber qué opción elige Bagnaia. "La elección de gomas complicada es la del domingo. Las dos opciones serían lógicas, pero hay que ver lo que ponen los demás", zanjó Martinator.