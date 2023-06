Espargaró: "No esperábamos tener este ritmo"

Aleix Espargaró sigue su idilio con Assen. El piloto de Aprilia fue el protagonista de la carrera de MotoGP el año pasado, gracias a su fantástica remontada hasta la cuarta plaza que remató con el doble adelantamiento sobre Brad Binder y Jack Miller en la parte final. Así, aunque las cosas no están saliendo como esperaban en este 2023 en Noale, repitió una buena actuación en su cita con la Catedral.

Y, después de un buen viernes, el de Granollers confirmó sus buenas sensaciones después de terminar cuarto en la carrera al sprint, aprovechándose de la sanción a Binder por superar los límites de pista. Espargaró acabó llegando al grupo formado por el sudafricano y por Fabio Quartararo, pero no pudo adelantar al galo de Yamaha por el aumento de presión de su goma delantera, algo que también le pasó a Jorge Martín, que venía tras ellos.

Al término de la prueba, el catalán explicó lo sucedido y se mostró muy contento y sorprendido por el ritmo competitivo que exhibió, y que no entraba en sus planes iniciales. Así lo explicó a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"No ha sido una mala carrera", comenzó. "En la primera vuelta perdí un poco, porque Johann Zarco fue muy agresivo conmigo y con Miguel Oliveira y perdimos bastantes posiciones. Pero, más allá de eso, estoy realmente satisfecho. No esperábamos tener este ritmo. He acabado cerca del grupo del podio, de Fabio Quartararo y de Pecco Bagnaia. Hice varias vueltas en 1:32.4. Estoy contento con mi podio y confiado para mañana".

Sin embargo, confirmó sus dificultades cuando el compuesto delantero de Michelin se recalentó: "La verdad es que era claramente más rápido que ellos. Llegué muy rápido al grupo, en cuatro o cinco vueltas. El plan era llegar y atacarles, pero en cuanto llegué perdí la parte delantera tres veces [por el aumento de presión]. No tuve ningún problema mientras estaba acercándome. Tenemos que chequearlo, puede que mañana podamos empezar más bajos [de presión]".

"Tuvimos problemas muy similares a los de Fabio. Para mí fue difícil adelantarle porque era muy rápido en el último sector. Las KTM y las Ducati aceleran muy rápido al principio, en la curva 5, y no podemos seguirles. Fabio estaba teniendo el mismo problema. Creo que hoy Quartararo tenía algo más de potencial", continuó.

Aleix Espargaro

Por último, Aleix se refirió al regreso de su hermano Pol, que este fin de semana está de vuelta en los circuitos, aunque aún no para correr. El #41 confirmó que, tras insistirle mucho, pudo convencerle de que estuviera en Assen.

"Es muy emocionante tener a Pol en la parrilla. No es el sitio donde quiero verle. Quiero que esté en la moto y luchando contra él. Sé lo duro que ha sido para él, no físicamente, ha tenido muchas lesiones pero es parte del juego. Pero mentalmente, estar fuera tantos días, sin saber cuándo vas a volver, es duro. Estoy muy contento por él y por cómo le han recibido en GasGas, como merece. No quería venir pero está aquí por mí, le he insistido mucho en las dos últimas semanas. Está preparado y listo para volver", finalizó Aleix.