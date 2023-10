Espargaró: "Creo que Martín será campeón antes de llegar a Valencia"

En una pista en la que el año pasado sufrió muchísimo, Aleix Espargaró completó una sprint más que notable, luchando por el podio hasta la última vuelta, cuando adelantó a Luca Marini y se colocó tercero, pero yéndose largo y perdiendo la posición con el italiano y Marc Márquez.

"En la penúltima vuelta he intentado estar cerca para tratar de pasar a Luca y en la curva 1 me he colado, he intentado frenar en Cancún y no podía pisar fuera porque tenía ya el aviso, así que he tenido que parar la moto y he perdido los dos segundos de ventaja que tenia con Marc, y con ello la cuarta posición. Ser cuarto o quinto me daba igual, lo que quería era el podio", explicó el extraño final de su carrera, en la que de golpe se vio envuelto en un mano a mano con Márquez.

"Tenía dos segundos de ventaja, pero al colarme en la curva 1 sabía que iba a llegar y a intentarlo, yo tenía más velocidad en las curvas rápidas y él en las lentas, cuando me ha pasado se la he podido devolver en la 6-7, pero en la 12 ha parado muy bien la moto y no me ha dejado espacio. Ha sido una última vuelta muy bonita", explicaba el de Aprilia.

Mientras Aleix sacó petróleo en un circuito complicado para la moto de Noale, Maverick Viñales, que había sido muy rápido en los entrenamientos, se vino abajo en carrera.

"No sé que le ha podido pasar, aún da más crédito al nivel que he podido pilotar hoy ver que la Aprilia tiene dificultades en este circuito. Cuando termine el campeonato tenemos que estudiar bien lo que ha pasado, porque hemos sido más rápidos de lo que se refleja en la general, creo que el embrague en la salida ha sido clave y nos ha costado muchos puntos".

Además de por completar una señora carrera, Alex estaba contento de haber echado una mano a su buen amigo Jorge Martín en su lucha con Pecco Bagnaia por el título, al acabar el italiano por detrás.

"Estoy muy contento, ayer estuvimos cenando y hablando tres horas y le dije que me apetecía volver a estar delante y eso sería importante para poder ayudarle un poquito. Jorge está gestionando muy bien, tiene una velocidad exagerada, creo que hoy se lo ha tomado con mucha calma, ha aprendido de los errores, le voy a ayudar todo lo que pueda".

Muchos dicen que los mundiales los ganan los más inteligentes, no los más rápidos.

"En parte es cierto, es como cuando hablas del trabajo y el talento, pero al final los pilotos que dejan huella son los rápidos, los del talento, los Stoner, los Márquez. La velocidad de Jorge ahora mismo es estratosférica y no hay que olvidar que no lleva tantos años en MotoGP, puede hacer errores y aprender de ellos. Yo creo que no solo va a ganar el campeonato, sino que lo va a ganar antes de llegar a Valencia si sigue con esta velocidad", zanjó el de Granollers.