Espargaró ve "injusto" que Miller y Morbidelli sigan en MotoGP el año que viene

A sus 35 años, el de Aprilia pondrá el punto final a su carrera como piloto a tiempo completo al finalizar esta temporada, para enrolarse en Honda como probador a partir del curso que viene.

En una época de mucho trajín en los despachos, Aleix Espargaró, uno de los integrantes de la parrilla que menos pelos tiene en la lengua, se mostró muy crítico ante la actitud de ciertos jefes de equipo, que prefieren incorporar a corredores experimentados, por más que sus resultados sean más bien discretos, que a jóvenes con velocidad y proyección. En especial, el #41 se refirió este jueves, desde el Red Bull, Ring, a los casos de Jack Miller y Franco Morbidelli.

El australiano, que hace un mes parecía destinado a tener que dejar el paddock de MotoGP, está a un paso de firmar por Pramac, donde formará pareja con Miguel Oliveira. Morbidelli, a su vez, pasará de la formación de Paolo Campinoti a VR46, donde Valentino Rossi, su padrino, le hará un hueco al lado de Fabio Di Giannantonio.

"No voy a comentar nada de eso, porque me metería en un charco", contestó inicialmente Espargaró, preguntado directamente sobre el caso de Miller.

"Si te digo lo que pienso de eso y de otro que acabará en VR46… Yo me llevo bien con Jack, somos vecinos y acaba de ser padre, y sé que le gustan mucho las motos, mucho más que a mí. Me alegro mucho de que pueda seguir aquí. Pero es que hay un caso mucho peor", soltó en referencia a Morbidelli, que lleva sin subirse al podio desde 2021, cuando competía subido a una Yamaha de Petronas. Tras abandonar la marca de los diapasones el año pasado, el romano se subió este 2024 a la última versión de la Ducati, la GP24, con la que terminó el quinto en Alemania, su mejor resultado hasta ahora.

"El caso de Morbidelli es peor que el de Miller. No tiene nada de malo que siga en MotoGP, pero cuando tienes una moto ganadora tantos años seguidos, y tus compañeros te ganan siempre, en todas las carreras y todas las cronometradas, no me parece justo que no le des la oportunidad a los jóvenes", argumentó el catalán, que se siente autorizado a hablar con franqueza porque predica con el ejemplo.

"Yo he decidido dar un paso al lado el año que viene, porque tengo la sensación de que yo no estoy al mil por cien como lo pueden estar estos chavales que suben. Ya no tengo esa ansia por correr, y no me parece justo seguir aquí", profundizó Espargaró, que, por el contrario, aplaude la valentía de Trackhouse al apostar por Ai Ogura.

"Que un team manager como Davide Brivio se la juegue con alguien como Ogura es de ‘chapeau’. Ai me parece muy bueno; es agresivo, trabaja solo. Me parece un super fichaje y lo que mejor que podía hacer Trackhouse", cerró el de Aprilia.