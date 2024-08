Miller, de "mejor humor", ve cerca seguir en MotoGP en 2025

Mientras el mercado de pilotos de MotoGP sigue avanzando a pasos agigantados para 2025, Jack Miller es uno de los pocos que aún no se ha asegurado un asiento. Su asiento en el equipo oficial de KTM será para Pedro Acosta, y a estas alturas de curso el australiano ha tenido que buscar en otros lados para asegurarse su futuro.

Hace dos semanas, aseguró que su teléfono no sonaba, en referencia a que no tenía ofertas. Sin embargo, en la previa del GP de Austria ha asegurado que está "de mejor humor" porque "los rumores son ciertos" y está cerca de alcanzar un acuerdo. En Silverstone se le vio saliendo del hospitality de Pramac, que le habría ofrecido una Yamaha M1 para 2025.

"Ya veremos", dijo cuando se le preguntó en el Red Bull Ring si ya no veía su futuro tan negro. "Obviamente no hay nada firmado, esperaremos y veremos. Me encantaría que surgiera algo, pero esperaremos y veremos".

"Estoy sin dunda mejor", contestó a la pregunta de si su humor había mejorado en estas dos semanas. "Un poco mejor, seguro, ya no parece que el mundo se vaya a derrumbar alrededor, pero ya veremos".

Hablando de lo cerca que está un posible nuevo acuerdo, contestó: "Podría ser, sí. Los rumores son ciertos. Obviamente estamos en contacto y tratando de resolver algo. Siento que mi tiempo aquí aún no ha terminado. Y siento que tengo mucho más que dar, así que me encantaría tener la oportunidad de intentar mostrar más. Pero esperaremos y veremos".

Si nos centramos en su nacionalidad, Miller es uno de los 'rara avis' de la parrilla, plagada de pilotos españoles e italianos. Sin embargo, rechaza que él pueda seguir solo por ser australiano, y de hecho preferiría que no fuera así: "No quiero que sea por mi pasaporte. Quiero que sea por mi velocidad. Obviamente, España e Italia tienen pilotos muy fuertes en este momento, pero no quiero estar aquí sólo por mi pasaporte".

"Eso no me interesa en absoluto, porque creo que puedo competir con ellos. Estuve en la Q2 en la ronda anterior y entre los siete primeros en la carrera al sprint. Es decir, todavía tenemos velocidad, y siento que todavía tengo más que aprender y más que crecer. Así que no quiero estar aquí sólo porque soy australiano".

Respecto a eso, asegura que no es algo que se pueda utilizar en las negociaciones, y que de hecho no es lo definitivo: "Al fin y al cabo, los equipos se gastan millones y millones y millones para ir a competir. Seas o no australiano, o español o chino o lo que sea, si vas rápido, te van a fichar. Así que ese es el objetivo principal".

Jorge Martín, Pramac Racing, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Ya centrándose en este fin de semana, en el GP de Austria que tenemos por delante, donde KTM actúa como local (con lo que eso significa respecto a compromisos de patrocinadores), dijo: "En Silverstone me sentí mejor la mayor parte del fin de semana; el domingo la carrera no fue ideal comparada con la del sábado, tuvimos un pequeño problema, pero en general la velocidad fue un poco mejor, paso a paso recuperando la confianza después de lo que fue un punto nefasto".

"Y sí, como dije en Assen y en Sachsenring, lo primero y más importante es coger confianza e intentar mantenerme encima de la moto. Eso ha sido clave para ayudarnos a entender lo que tenemos que hacer de manera diferente y creo que estamos en el buen camino con la configuración", remató.