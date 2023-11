Espargaró: "Un fin de semana para analizar, muy malo y sin explicación"

El piloto de Aprilia no terminó nada contento el GP de Malasia, tras irse al suelo en los primeros compases de la carrera este domingo en Sepang. Aleix Espargaró falló el viernes al sufrir varias caídas (una por la mañana y tres por la tarde) que le impidieron pasar directamente a la Q2.

El sábado, pese a estar convencido de que iba a pasar la repesca, se quedó fuera y eso le condenó a salir 13º en parrilla, muy retrasado y sin opciones de estar en la lucha delantera.

"Un fin de semana para olvidar, me he caído muchas veces. El domingo por la mañana hicimos un cambio grande en la moto y en el warm up fui rápido, pero siempre con la sensación de que cargaba mucho el tren delantero y estresaba mucho el neumático. Le dije al equipo que éramos competitivos con ese cambio, pero que había mucho riesgo, como así ha sido", explicó los motivos de acabar por los suelos durante la carrera.

"Tampoco teníamos muy buena posición, estaba detrás de Maverick Viñales luchando por el undécimo puesto, así que ha sido una lástima el fin de semana".

Pese a no completar un buen fin de semana, Aleix daba por bueno el periplo de carreras asiático.

"Estoy satisfecho, la pero carrera ha sido la de este domingo en Malasia, en la India se rompió el motor cuando iba quinto, en Japón hice quinto, en Tailandia, igual. Hemos sido competitivos, pero este fin de semana ha sido un desastre total, hay que analizarlo porque no tiene explicación".

Uno de los temas que ha golpeado a los pilotos de Aprilia durante la gira asiática ha sido el calor que desprende la moto, que en Tailandia dejó a casi todos fuera de carrera.

"No lo hemos podido solucionar", dijo Aleix pese a un tubo que colocaron encima del depósito.

"Fue muy duro, pero al final solo hice ocho vueltas en la carrera, así que no me afectó".

Lo que sí afectó fue la presión de los neumáticos a los pilotos, con muchas sanciones y todos separados al menos un segundo.

"No se puede ir detrás de nadie cuando hay tanta temperatura. Dependiendo el circuito, y Sepang es uno de ellos, no se puede ir cerca, se generan turbulencias, no puedes parar la moto, se dispara la presión del neumático delantero, es muy difícil", zanjó el de Granollers.